친환경 신기술, 냉방 전력 절감으로 ESG 경영

[헤럴드경제=고재우 기자] 롯데이노베이트가 데이터센터(DC)의 냉방 전력 효율을 대폭 개선했다.

롯데이노베이트는 기존 ‘공랭식’ 항온항습기에서 ‘수랭식’ 프리쿨링 설비로 전환하는 신기술을 도입해 냉방 설비의 전력 사용량을 기존 대비 약 35% 절감시켰다고 23일 밝혔다. 지난 2020년 서울 DC에 도입된 해당 기술은 온실가스 감축 효과에 효과적인 것으로 알려졌다.

이를 바탕으로 롯데이노베이트는 기후에너지환경부로부터 온실가스 감축 실적을 공식 인증 받고, 탄소배출권을 확보했다.

이번에 인정받은 탄소배출권은 연평균 1460톤에 달한다. 이는 연간 약 3.2GWh의 냉방 전력을 절감한 것과 동일한 효과다. 지난해 서울특별시 에너지 정보 가구당 전력 소비량 기준으로 환산하면, 서울 시내 약 930가구가 1년간 사용할 수 있는 전력량이다.

롯데이노베이트는 DC 에너지 효율화 외에도 다양한 친환경 활동을 이어가고 있다. 지난해 4월 태양광 발전 설비를 자체 구축해 연평균 약 20톤의 온실가스를 추가로 감축하고 있다.

또 에너지 효율성을 체계적으로 관리하는 국제 표준 에너지경영시스템(ISO50001)과 환경 영향을 최소화하는 국제 표준 환경경영시스템(ISO14001) 인증도 획득했다.

롯데이노베이트는 해당 기술을 고도화해 DC 전력 효율을 개선하고, 최근 급성장하고 있는 AI DC 시장에서도 경쟁력을 확보해 나갈 예정이다.

롯데이노베이트 관계자는 “기후 위기 대응과 함께 지속 가능한 산업 생태계 구축을 위해 노력할 것”이라며 “앞으로도 친환경 설비 도입과 온실가스 감축에 적극적으로 나서겠다”고 말했다.