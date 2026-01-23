로이터 “뷰익 엔비전, 2028년부터 캔자스시티서 차세대 모델 생산”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 자동차 제조사 제너럴모터스(GM)가 중국에서 생산해온 뷰익 엔비전 차종을 미국 내 생산으로 전환하기로 했다.

로이터통신은 22일(현지시간) GM이 뷰익 엔비전의 중국 생산을 종료하고, 차세대 모델을 2028년부터 미국 캔자스시티 일대 제조시설에서 생산할 계획이라고 보도했다.

GM은 로이터에 보낸 성명에서 “이번 결정은 미국 내 생산 역량을 강화하고, 미국 내 일자리 창출에 기여하기 위한 것”이라고 밝혔다.

중형 스포츠유틸리티차(SUV)인 뷰익 엔비전은 2017년부터 중국에서 생산돼 미국으로 수출돼 왔다. 이 모델은 포드의 링컨 노틸러스와 함께 미국 시장에서 판매되는 중국산 자동차의 상당 부분을 차지해왔다.

이들 모델은 미국 내 일자리를 없앤다는 이유로 전미자동차노조(UAW)와 자동차 제조시설이 밀집한 지역 미시간주 일대 정치인들의 공격 타깃이 돼왔다.

GM은 지난해 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 2년간 5조원대 자금을 신규 투자해 미국 내 차량 생산 기반을 늘리겠다고 발표한 바 있다.

미국 내 생산 확대 계획에 따라 GM은 멕시코에서 생산 중인 쉐보레 블레이저와 쉐보레 이쿼녹스를 미국 공장에서 생산할 예정이다.

GM은 한국에서 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 등 차종을 생산하고 있다. 이중 한국에서만 생산되는 트랙스 크로스오버는 미국 내에서도 판매량이 높은 인기 차종이다.

GM은 지난해 투자자 행사에서 한국GM의 생산량을 당장 조정할 계획이 없다고 밝힌 바 있다