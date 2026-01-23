면목3·8동 주민센터 3층에 조성, 연령대별 특성 반영한 체력 측정 ‘손목닥터9988’ 앱 연계 예약 운영, 체력 측정 및 재측정 시 최대 1만 포인트 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 구민의 체력 상태를 체계적으로 관리하고 건강한 생활 습관 형성을 지원하기 위해 지난 7일 ‘중랑체력인증센터’를 개소했다.

면목3·8동 주민센터 3층에 조성된 ‘중랑체력인증센터’는 전문 측정 장비를 활용해 개인별 체력 수준을 분석하고 측정 결과에 따른 맞춤형 운동 처방을 제공하는 것이 특징이다.

센터는 연령대와 신체 특성을 고려해 오전과 오후로 나눠 체력 측정을 진행한다. 오전에 운영하는 체험형 체력 측정은 19세 이상 구민을 대상으로 기초 체력 측정 후 체력평가지를 제공한다. 오후에 운영하는 인증형 체력측정은 65세 이상 어르신을 대상으로 심폐지구력, 근력, 유연성 등 표준화된 항목을 측정하고 체력인증서를 발급한다. 측정 후에는 건강운동관리사가 1:1 상담을 통해 실천 가능한 맞춤형 운동 방법과 신체활동 관리 방안을 안내한다.

한편, 센터는 서울시 통합 건강관리 플랫폼 ‘손목닥터9988’과 연계해 운영된다. 예약은 ‘손목닥터9988’ 앱 내 ‘서울체력9988 체력인증센터’ 시스템을 통해 매월 1일과 16일 오후 1시부터 가능하다. 체력 측정 결과가 앱에 연동되면 측정 방식과 연령대에 따라 최대 5000 포인트가 지급되며, 6개월 후 재측정에서 체력 등급이 향상되거나 최고 등급을 유지할 경우 최대 5000 포인트가 추가로 제공된다.

류경기 중랑구청장은 “중랑체력인증센터는 구민들이 자신의 체력 수준을 과학적으로 파악하고 체계적으로 관리하는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 주민밀착형 건강 증진 서비스를 확대해 ‘건강한 중랑’을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.