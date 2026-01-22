[헤럴드경제=신혜원 기자] 한파로 서울에서 수도 계량기 동파가 잇따랐다.
22일 서울시에 따르면 이날 오전 5시부터 오후 5시까지 서울에서 수도 계량기 동파 46건이 발생했다.
한랭 질환자나 수도관 동결 피해는 발생하지 않았다.
시는 비상근무 101개반 343명, 순찰 102명 규모의 한파 종합지원 상황실을 운영하고 있다.
hwshin@heraldcorp.com
입력 2026-01-22 21:23:12
[헤럴드경제=신혜원 기자] 한파로 서울에서 수도 계량기 동파가 잇따랐다.
22일 서울시에 따르면 이날 오전 5시부터 오후 5시까지 서울에서 수도 계량기 동파 46건이 발생했다.
한랭 질환자나 수도관 동결 피해는 발생하지 않았다.
시는 비상근무 101개반 343명, 순찰 102명 규모의 한파 종합지원 상황실을 운영하고 있다.
“아이폰도 아닌데 130만원… 누가 사?” 점유율 0% 굴욕에 칼 갈더니 ‘반값’ 파격 승부수
[헤럴드경제=박혜림 기자] “130만→55만원, 한국서 파격 승부수” 모토로라가 글로벌 출고가의 절반 이하라는 파격적인 가격을 앞세워 국내 초슬림 스마트폰 시장 공략에 나섰다. 해외 출고가가 한화로 130만원이 넘는 제품을 55만원에 출시한 것이다. 삼성전자와 애플마저 실패를 맛본 ‘초슬림폰’ 시장에서 가격 혁신을 통해 판을 흔들겠다는 계산이다. 모토로라코
“회당 출연료 5억, 너무 심하다했더니” 역대급 독주 넷플릭스→이쯤되면 ‘한플릭스’
[헤럴드경제=차민주 기자] “한국 콘텐츠에 변함없이 장기 투자를 지속하겠습니다.” (강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠부문 부사장) 21일 넷플릭스는 서울 영등포구 콘래드 서울에서 ‘넥스트 온 넷플릭스 2026’ 미디어 간담회를 개최하고 이 같은 계획을 밝혔다. 넷플릭스는 올해 ‘폭삭 속았수다’, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등 한국 콘텐츠의 연이은 흥행으로 실적을 견인했다. 한국서 월 이용자 1500만명을 돌파하며, 역대 최대를 기록했다. 국내 이용자들 사이에서는 “이 정도면 넷플릭스 이름을 한(韓)플렉스로 바꿔라”는 농담 섞인 평가가 나올 정도다. 강 부사장은 한국 콘텐츠에 대한 전 세계의 관심이 높아지는 만큼, 투자를 지속할 수밖에 없다고 강조했다. 넷플릭스는 주연 배우 회당 출연료만 3억~5억원을 쏟아 붓는 등 막대한 자금을 앞세워 한국의 좋은 콘텐츠를 싹쓸이 했다. 강 부사장은 “지난 5년간 한국 작품 210편이 글로벌 톱 10에 올라, 넷플릭스도 과감하게 한국 콘텐츠에 투자할 수밖에
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.
설 앞두고 “1인당 50만원” 민생지원금 또 푼다…신청자격은?
설을 앞두고 충북 괴산군은 2025년 12월 31일 기준 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민에게 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급하며, 전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음 달 2일부터 27일까지 지급한다.