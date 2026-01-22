2월 7일 구청 대강당서 열려 … ▲합격 사례 공유 ▲공감토크 ▲생기부 전략 특강 등 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 오는 2월 7일 구청 4층 대강당에서 ‘동작 대입 합격생 사례 공유회, 입시 스토리 솔담톡(솔직·담백·토크)’을 개최한다.

이번 공유회는 합격 사례를 나누며, 학생들이 진로·진학 로드맵을 설계하는데 실질적인 도움을 주고자 마련됐다.

행사는 박일하 동작구청장을 비롯해 지역 내 예비 수험생과 학부모 200여 명이 참석한 가운데 당일 오전 10시 30분부터 12시 30분까지 진행된다.

▲우수 상담교사 감사장 수여식을 시작으로 ▲합격생 사례 공유 ▲공감 토크 ▲생기부 관리 특강 등이 이어진다.

특히, 합격 사례 공유 시간에는 동작입시지원센터를 통해 대입에 성공한 학생 4명이 직접 참여해 전형별 준비 노하우와 학습 전략, 시행착오 극복 경험 등을 솔직하게 전달한다.

이어 교사·합격생·수험생·학부모가 함께하는 오픈 질의응답 방식의 ‘공감 토크(솔·담·톡)’에서는 입시 준비 과정에 대한 궁금증을 자유롭게 나누고, 현실적인 조언을 공유한다.

또한 현직 고교 교사들이 강사로 나서는 전문 특강은 ‘2028 대입 맞춤형 생기부 관리 전략’을 주제로, 변화하는 대입 제도에 대응하기 위한 생활기록부 관리 핵심 포인트를 안내한다.

참여 신청은 22일 오전 10시부터 동작구청 누리집 통합예약시스템을 통해 가능하며, 선착순 모집으로 조기에 마감될 수 있다.

자세한 사항은 교육정책과로 문의하면 된다. 박일하 동작구청장은 “수험생들의 입시 준비에 실질적인 도움을 주기 위해 이번 공유회를 마련했다”며 “앞으로도 맞춤형 교육 지원을 통해 수험생들의 진로·진학 고민을 해결해 나가겠다”고 말했다.