“미국 말고 어떤 나라도 그린란드 지킬 위치 아니다” “내가 무력 쓴다? 사용 원하지 않고 사용하지도 않을 것”

[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시간) 그린란드의 안보 중요성을 강조하며 “그게 내가 그린란드를 다시 획득하는 문제를 논의하기 위해 즉각적인 협상을 추진하는 이유”라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에 참석, 연설 자리에서 미국 말고 어떤 나라도 그린란드를 안전하게 지킬 수 있는 위치에 있지 않다“고 말했다.

그는 다만 그린란드 확보를 위해 미국의 군사력을 쓰겠다는 옵션은 배제했다.

그는 “사람들은 내가 무력을 쓸 것으로 생각했지만 그럴 필요가 없다”며 “나는 무력 사용을 원하지 않고, 사용하지도 않을 것”이라고 했다. 하지만 그린란드를 지키기 위해선 그린란드 소유권이 필요하다고 강조하며 즉각적인 협상을 추구한다고 강조했다.

트럼프 대통령은 “나는 그린란드 국민과 (그린란드를 통치하는)덴마크 국민 모두에게 엄청난 존경을 갖고 있다”며 “하지만 모든 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국은 자국 영토를 방어할 의무가 있다”고 했다.

이는 유럽 주요국의 정상과 경제 리더들이 참석한 곳에서 그린란드 병합 야욕을 거듭 내보인 것이기도 하다.

트럼프 대통령은 미국에 대해 “우리는 위대한 강대국”이라며 “사람들이 이해하는 것보다 훨씬 위대하다”고 했다.

그런가 하면, 2차 세계대전 당시 자국과 그린란드를 방어할 수 없는 덴마크를 위해 미국이 그린란드를 지켰다고 주장하며 그린란드의 미국 병합을 반대하는 덴마크를 향해 “은혜를 모른다”(ungrateful)고 지적하기도 했다.