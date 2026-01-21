[헤럴드경제=이원율 기자]김정은 북한 국무위원장이 과거 운영 실태를 신랄하게 비난했던 온천 휴양시설을 재방문해 리모델링 성과를 칭찬했다.

조선중앙통신은 21일 김 위원장이 함경북도 경선군 온포근로자휴양소 준공식에 전날 참석했다고 전했다.

온포근로자휴양소는 천연기념물로 지정된 온포온천에 세워진 북한 최대 규모 온천 휴양시설이다.

2018년 7월 김 위원장이 현지지도를 하며 ‘종합적 문화휴식기지, 치료봉사기지’로 바꾸라고 지시하며 리모델링이 이뤄졌다.

김 위원장은 휴양소를 살펴본 후 “매 구획들이 실용적으로 조화롭게 배치되고 건축의 모든 요소가 주변 자연환경과 친숙하게 구성됐다”며 호평했다.

그는 “몇해 전 여기에 왔을 때 당의 영도 업적이 깃든 사적건물이라는 간판은 걸어놓고도 휴양소의 모든 구획과 요소들이 비문화적이고 운영 또한 비위생적으로 하고 있는 실태를 심각하게 비판하던 때가 기억난다”고 했다.

이어 “오늘 이렇게 인민의 훌륭한 휴양봉사기지로 다시 개건된 휴양소를 보니 참으로 보람 있는 일을 또 하나 했다는 긍지가 생긴다”고 했다.

리일환 노동당 선전비서도 준공사에서 “온포지구의 새로운 전변은 원수님(김정은)께서 이곳을 찾아오셨던 2018년 7월의 그날로부터 시작됐다”며 당시 김 위원장이 “휴양소의 낡고 침침한 시설들과 봉사활동에 비낀 일군들의 사상관점과 일본새에 엄한 경종”을 울렸다고 했다.

김 위원장은 지난 2018년 현지지도 당시 이곳의 운영 실태에 대해 “물고기 수조보다도 못하다”, “정말 너절하다”, “이렇게 한심하게 관리 운영하면 수령님(김일성)과 장군님(김정일)의 업적을 말아먹고 죄를 짓는다”고 맹비난한 바 있다.

앞서 김 위원장은 기간산업 설비 생산 공장의 현대화 준공식에서 내각 간부들의 무책임성을 질타하고 사업을 담당한 내각부총리를 현장에서 해임한 바 있다.

당시 김 위원장은 “고질적인 무책임성과 보신주의에 된타격을 가한 것”이 성과라며 “국가경제 전반에 큰 영향을 미칠 매우 중요한 사안”인 이 사업이 첫 공정부터 어그러졌다고 비판했다고 조선중앙통신이 전했다.

김 위원장은 “부총리 동무는 제 발로 나갈 수 있을 때 더 늦기 전에 제 발로 나가라”며 “나는 오늘 이 자리에서 부총리 동무를 해임시킨다”고 말하기도 했다.