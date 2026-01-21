재개발·재건축, 7인의 국회의원에게 묻는다

[헤럴드경제=박종일 선임기자]송파구에서 서울 도시경쟁력 강화를 주제로 한 정책토론회가 열린다.

‘재개발·재건축, 7인의 국회의원에게 묻다’를 주제로 한 이번 토론회는 1월 22일 오후 3시 송파문화예술회관 3층 대강당에서 개최된다.

이번 토론회는 재개발·재건축 정책을 중심으로 국회의 역할과 방향을 논의하기 위해 마련된 자리로, 서울 각 지역을 대표하는 7인의 국회의원이 참석한다.

현재 송파구에서는 재개발·재건축 사업만 총 37개 구역에서 활발히 진행 중으로, 서울시 자치구 가운데서도 도시정비사업이 가장 역동적인 지역 중 하나로 평가 받고 있다.

대규모 주거지 재편과 도시 인프라 개선이 동시에 이뤄지고 있는 만큼, 재개발·재건축은 단순한 주택 공급을 넘어 서울 전체의 도시경쟁력을 좌우하는 핵심 정책 과제로 떠오르고 있다.

그러나 복잡한 인허가 절차, 장기화되는 사업 기간, 주민 갈등 등 구조적 문제 또한 반복되고 있어, 보다 종합적인 제도 개선과 국회 차원의 정책적 대응이 필요하다는 지적이 이어지고 있다.

이에 이번 토론회에서는 재개발·재건축을 둘러싼 제도적 한계를 짚고, 현장의 경험을 바탕으로 한 입법·정책적 대안을 모색하는 데 초점을 맞출 예정이다.

성북구·중랑구·도봉구·영등포구·금천구 등 서울 각 지역을 대표하는 국회의원들이 참여해 지역별 사례와 정책 방향을 공유한다.

토론회를 준비한 더불어민주당 송파구(갑)지역위원장 조재희는 “송파는 37개 재개발·재건축 사업이 동시에 추진되고 있는 만큼, 도시정비 정책의 성과와 한계를 가장 직접적으로 보여주는 지역”이라며 “이번 토론회가 주민의 삶을 중심에 둔 도시정책 논의를 통해 서울의 도시경쟁력을 한 단계 높이는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

이번 정책토론회는 주민 누구나 참석 가능하며, 재개발·재건축과 도시정책에 관심 있는 시민들의 참여를 통해 현장의 목소리를 정책 논의에 적극 반영할 계획이다.