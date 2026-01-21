광화문·청계천 등 7개 명소 잇는 통합형 축제 서울시 “총 1100만명 방문…전년 대비 2배”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 ‘2025 서울윈터페스타’의 성공적 운영 성과를 공유하고 행사 관계자들을 격려하기 위한 소통 간담회 ‘수고했어, 2025 서울윈터페스타’를 지난 20일 서울시청에서 개최했다고 21일 밝혔다.

소통 행사에는 오세훈 서울시장을 비롯해 윈터페스타에 참여한 유관기관 관계자, 축제별 감독, 행사 참여 시민 등 약 50여 명이 참석해 이번 축제 성과를 함께 돌아보고 내년 행사를 더 발전시키기 위한 의견을 나눴다.

2025 서울윈터페스타는 지난달 12일부터 올해 1월 4일까지 총 24일간 광화문광장·청계천·DDP 등 도심 7개 명소를 잇는 통합형 겨울 축제로 운영됐다. 축제는 개막 20일 만에 누적 1000만 방문객을 돌파했고 축제 기간 중 총 1098만명이 방문해 전년 대비 2배 이상 관람객이 증가하며 명실상부한 서울시 대표 겨울 축제로 자리매김했다.

▷도심 속 미디어아트 축제 ‘서울라이트 광화문’ ▷‘서울라이트 DDP’ ▷청계천을 빛으로 수놓은 ‘서울빛초롱축제’ ▷연말 분위기를 더한 판매 부스 ‘광화문 마켓’ ▷겨울낭만을 즐기는 ‘서울광장 스케이트장’ ▷글로벌 인플루언서 축제 ‘서울콘(SeoulCon)’ ▷새해맞이 ‘제야의 종 타종행사’ 등 도심 전역에서 열리는 겨울 콘텐츠를 하나의 통합 행사로 연계해 볼거리·즐길거리를 제공하고 시민들의 체류 만족도를 높였다는 평을 얻었다.

특히 서울빛초롱축제에서 글로벌 인기 IP 협업으로 선보인 ‘잉어킹’ 100마리가 헤엄치는 듯한 풍경은 인스타그램·유튜브 쇼츠 등 사회관계망서비스(SNS)상으로 확산되며 큰 인기를 끌기도 했다.

지역 상생과 경제활성화 성과도 두드러졌다. 광화문 마켓에는 총 45개 부스에 135개 소상공인팀이 참여해 10억원 이상 매출을 올렸고, 평균 매출도 전년 대비 87% 이상 증가한 것으로 나타났다.

오세훈 서울시장은 “서울 곳곳이 하나의 겨울 무대가 될 수 있었던 건 모든 과정을 꼼꼼히 챙겨준 여러분의 헌신과 실행력 덕분”이라며 “내년에도 올해의 성과를 바탕으로 더 안전하게, 더 완성도 높게 서울의 겨울을 준비해 나가겠다”고 밝혔다.