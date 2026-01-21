박물관의 달(Seattle Museum Month) 관광청-델타항공-노랑풍선 한국민에 특전

[헤럴드경제=함영훈 기자] 시애틀관광청은 2월 한 달간 연례 문화 관광 프로그램인 ‘시애틀 박물관의 달(Seattle Museum Month)’을 운영한다. 본 프로그램은 시애틀 다운타운 지역에 위치한 70여 개 이상의 참여 호텔과 20여 개 주요 박물관이 함께하는 대표적인 문화 캠페인으로, 해당 호텔 투숙객에게 시애틀의 주요 박물관 입장권을 최대 50% 할인된 가격으로 제공한다.

시애틀 박물관의 달 기간 동안 참여 호텔에 숙박하는 고객은 체크인 시 박물관 패스를 수령할 수 있으며, 해당 패스를 제시하면 최대 4인까지 참여 박물관 입장권을 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 본 프로그램은 겨울 시즌에도 시애틀의 박물관과 전시를 보다 합리적으로 즐길 수 있도록 기획된 도시형 문화 관광 프로그램으로, 현지 주민은 물론 해외 방문객에게도 높은 호응을 얻고 있다.

이번 캠페인에는 시애틀 아트 뮤지엄(Seattle Art Museum), 시애틀 아시안 아트 뮤지엄(Seattle Asian Art Museum), 버크 자연사·문화 박물관(Burke Museum), 항공 박물관(Museum of Flight), 팝 컬처 박물관(Museum of Pop Culture (MoPOP)), 치훌리 가든 앤 글라스(Chihuly Garden and Glass), 시애틀 아쿠아리움(Seattle Aquarium) 등 세계적인 수준의 문화·예술·과학 기관들이 대거 참여한다. 고전 미술부터 현대 예술, 항공·과학, 대중문화에 이르기까지 다양한 장르의 전시와 체험 콘텐츠를 통해 시애틀이 지닌 창의적이고 혁신적인 도시 정체성을 입체적으로 경험할 수 있다.

이번 시애틀 박물관의 달 캠페인에 맞춰 한국 출발 여행객을 대상으로 델타항공과 노랑풍선의 공동 프로모션, 하와이안항공 웹사이트 프로모션도 함께 진행된다.

해당 프로모션은 양 항공사가 지정한 기간 동안 인천–시애틀 노선을 이용하는 고객을 대상으로, 선착순 한정 스타벅스 상품권(5만 원 상당)을 제공하며, 시애틀 주요 박물관 입장료 50% 할인 혜택을 포함한 다양한 특전을 마련했다. 이를 통해 한국 여행객들은 2월 한달간 항공권 구매부터 현지 문화 체험에 이르기까지 보다 풍성한 혜택과 함께 시애틀 여행을 즐길 수 있다.