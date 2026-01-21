블룸버그 “설 연휴 앞두고 베이징 방문 계획” 대중 수출 허용된 AI 칩 영업 확대 관측 미 의회선 “AI 군비 경쟁 악화” 반발 지속

[헤럴드경제=서지연 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이달 말 중국을 방문할 계획인 것으로 알려지면서, 대중 수출이 허용된 인공지능(AI) 반도체 H200의 판매 확대를 염두에 둔 행보라는 해석이 나온다.

블룸버그 통신은 21일 내부 소식통을 인용해 황 CEO가 중국 설 연휴를 앞두고 현지 회사 행사에 참석하고 베이징도 찾을 예정이라고 보도했다. 다만 중국 정부 고위 인사들과의 공식 회동 여부는 아직 확정되지 않았으며, 방중 일정은 조정될 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

황 CEO는 그간 미국의 대중 AI 칩 수출 규제에 비판적 입장을 보여왔고, 중국 시장 재개가 필요하다는 점을 공개적으로 강조해왔다. 이번 방문 역시 중국 고객과의 접점을 유지하고, H200을 중심으로 한 사업 기회를 넓히려는 시도로 풀이된다. 엔비디아는 관련 논평 요청에 응하지 않았다.

황 CEO는 매년 1월 중국을 찾는 것이 관례였으며, 지난해 1월에도 중국 엔비디아 직원들과의 만남 일정으로 도널드 트럼프 대통령의 2기 취임식에 참석하지 않은 바 있다.

H200은 지난해 말 트럼프 대통령의 결정으로 대중 수출이 허용된 고성능 AI 반도체다. 중국 당국은 이르면 올해 1분기 중 H200 수입 승인 여부를 결정할 것으로 알려졌다. 다만 군, 핵심 기반시설, 국영기업 등에서는 사용이 제한될 가능성이 크다는 관측이 나온다.

H200은 거대언어모델(LLM)과 영상 처리 AI 등에 활용되는 고성능 연산 칩으로, 중국은 아직 동급 성능의 자체 제품을 확보하지 못한 상황이다. 이 때문에 수출 허용을 둘러싸고 미국 내 반발도 거세다.

브라이언 매스트 미 하원 외교위원장(공화·플로리다)은 최근 청문회에서 “중국이 엔비디아의 AI 프로세서를 자유롭게 활용하도록 허용하면 AI 군비 경쟁에서 미국이 뒤처질 수 있다”고 주장했다. 그는 소셜미디어를 통해 황 CEO가 중국 주요 기업에 고급 AI 칩을 대량 판매하려 한다며 공개 토론을 제안하기도 했다.