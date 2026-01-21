기후환경비서관·공공갈등조정 비서관 시민단체 만나 “용인산단 전면 재검토 없어”

[헤럴드경제=박지영 기자] 청와대가 최근 정치권과 시민단체가 주장하는 ‘용인 반도체 클러스터 전면 재검토’에 대해 검토하고 있지 않다는 입장을 밝혔다.

21일 헤럴드경제 취재를 종합하면, 20일 청와대 이유진 기후환경에너지 비서관과 주진우 공공갈등조정 비서관은 용인 산단 전면 재검토를 주장하는 시민단체와 간담회를 가졌다.

이번 만남은 시민단체의 요청에 따라 이뤄진 것으로 알려졌다. 간담회에 참여한 환경운동연합, 송전탑 백지화 대책위원회 등 시민단체 위원장들은 “지방은 수도권의 전기 식민지가 아니다. 전기가 충분한 남쪽으로 눈길을 돌려달라”며 “윤석열 전 대통령 탄핵소추안이 가결된 이후 국토교통부 장관이 승인했는데, 날치기 통과 아니냐”며 용인산단 재검토를 요구했다고 한다.

이 비서관은 이에 대해 “절차가 많이 진행돼서 지방 이전을 검토하고 있지 않다”고 답한 것으로 알려졌다. 시민단체가 요구한 지역 송전탑 지중화에 대해서는 “한국전력에 해당 부분을 얘기하겠다”고 말한 것으로 전해졌다.

이재명 대통령은 21일 열린 ’신년 기자회견‘에서 “용인 반도체 클러스터에 대해 정부가 (호남으로) 옮기겠다고 한다고 옮겨지겠는가”며 “정부 정책으로 결정한 것을 지금 제가 뒤집을 수는 없다”고 말했다.

그러면서도 “이것은 정치적으로 결정할 일은 아니다. 다만 설득이나 유도는 할 수 있다”면서도 “기업들의 배치 문제는 정치권에서 부탁한다고 해서 되지 않는다”며 용인 산단 이전이 어렵다는 입장을 밝혔다.