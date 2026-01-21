민생·경제, 외교·안보, 사회·문화 분야 즉문즉답

“한두달 정도 지나면 환율 1400원 전후 떨어질 것”

“검찰 업보 많아 마녀 돼…보완수사 예외적 필요”

이혜훈 의혹엔 “문제 있어 보이지만 해명 들어야”

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. [연합]
이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 취재진의 질문을 받고 있다. [연합]

[헤럴드경제=서영상·문혜현·주소현·전현건 기자] 이재명 대통령은 21일 새해 첫 기자회견을 열고 향후 큰틀의 국정운영 구상을 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 ‘함께 이루는 대전환, 모두 누리는 대도약’을 주제로 신년 기자회견을 갖고 모두발언에 이어 민생·경제, 외교·안보·국방, 사회·문화 분야에 걸쳐 질의를 받고 즉석에서 답변했다.

이 대통령은 먼저 부동산 문제와 관련해 “세제를 통해 부동산정책을 하는 것은 깊이 고려하고 있지 않다”고 밝혔다. 이어 “선거 때 제가 말한 것이 있다. ‘세금으로 집값 안 잡겠다’ 최대한 미루려고 한다”면서 “마지막 수단으로 해야 한다”고 말했다.

공급대책과 관련 “곧 국토부에서 현실적인 공급대책을 발표할 것”이라고 언급한 뒤 “집은 필수 공공재에 가까운데, 투기적 수단으로 만드는 것이 바람직하지 않다”며 추가 규제 가능성도 내비쳤다.

원/달러 환율과 관련해선 “원화환율은 엔화환율에 연동되는 측면이 있는데, 일본에 비하면 우리는 평가절하가 덜된 편”이라면서 “책임당국에 의하면 한두 달 정도 지나면 1400원 전후로 떨어질 것”이라고 말했다. 지난해 우리나라가 역대 최대 수출 실적을 기록하고 무역수지 흑자를 내는 등 성장이 회복되고 있는 만큼 경제기초체력이 버텨주고 있다는 취지의 설명이다.

이 대통령은 모두발언에서 올해 목표로 제시한 ▷지방 주도 성장 ▷기회와 과실을 고루 나누는 모두의 성장 ▷안전에 기반한 지속가능한 성장 ▷문화가 이끄는 매력적인 성장 ▷평화가 뒷받침하는 안정적 성장 등 신년사에서 언급한 성장 패러다임 전환을 위한 다섯 가지 ‘대전환의 길’을 재차 강조했다.

이 대통령은 “국정운영의 우선순위를 하나부터 열까지 모두 재조정하고, 정부가 지닌 자원과 역량을 완전히 재배치해 대한민국의 성장 지도를 다시 그려내겠다는 야심찬 시도”라고 설명했다.

이와 함께 검찰개혁과 관련해선 단번에 완성되는 개혁이란 있을 수 없다면서도 확실하게 추진하겠다고 천명했다.

이 대통령은 “검찰개혁의 핵심은 검찰에서 권력을 빼앗는 것이 아니고, 최종목표는 국민의 권리 구제와 인권 보호”라며 “논쟁이 두려워 검사의 모든 권력을 완전히 빼앗는 방식으로 해놓으면 나중에 책임은 어떻게 질 것이냐. 정치야 자기주장을 하면 되지만 행정은 그러면 안 된다”고 밝혔다.

보완수사권에 대해선 “보완수사를 안하는 게 맞다고 생각한다”면서도 “예외적으로 필요한 경우가 있다”고 말했다.

검찰개혁에 대해 언급하는 과정에서 “(검찰의) 업보다. 누구의 잘못도 아니고 검찰의 잘못”이라며 “검찰이 하도 저지른 업보가 많아서 마녀가 된 것 아니냐”고도 했다.

남북관계 전략에 대해선 단순하면서도 확실하다며 확고한 억지력을 바탕에 두고 대화와 소통, 협의, 존중하는 ‘공생·공영의 길’을 지속 추구하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 북한 비핵화 문제에 대해선 먼저 “비핵화해야 하는데, 가장 이상적이긴 하지만 북한이 핵을 포기하겠느냐. 그것이 엄연한 현실”이라며 “지금까지 전략은 이상을 꿈꾸면서 현실을 외면했다”고 지적했다.

이어 “그래서 실용적으로 접근하자는 게 제 생각”이라며 “현실을 인정하되 이상을 포기하지 말자는 것”이라고 강조했다.

아울러 이 대통령은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 둘러싼 논란에 대해선 “직설적으로 얘기하면, 이 후보자에 대해 어떻게 할지 아직 결정하지 못했다”면서 “청문 과정을 본 국민의 판단을 들어보고 결정하고 싶었는데 그 기회마저 봉쇄돼 아쉽다”고 말했다.

이어 이 후보자에 대해 제기된 각종 의혹에 대해 “문제가 있어 보이기는 한다”며 “우리 국민도 문제의식을 가지는 부분도 있다”고 지적했다.

다만 “그에 대해 본인의 해명도 들어봐야 하는 것 아니냐. 그게 공정하다”면서 “(청문회를) 할 수 있으면 좋겠는데 어떨지 모르겠다. 좀 시간을 두고 판단하겠다”고 말했다.

이 대통령은 지방선거를 앞두고 관심사로 떠오른 행정통합과 관련해선 “현재 추진 중인 대전·충남과 광주·전남의 광역 통합은 ‘지방주도 성장’의 상징적 출발점이자 반드시 성공시켜야 할 국가 생존전략”이라며 “이 자리에서 분명히 약속드린다. 정치적 유불리에 따라 광역 통합의 방향이 흔들리는 일은 결코 없을 것”이라고 강조했다.


sang@heraldcorp.com
moone@heraldcorp.com
addressh@heraldcorp.com
rimsclub@heraldcorp.com