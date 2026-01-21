[헤럴드경제=박병국 기자]서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 ㈜죠이라이프(대표 정난희)가 지역 내 취약계층에게 4000만원 상당 건강식품을 후원했다고 21일 밝혔다.

이와 관련 지난 20일 오전 금천구청 소회의실에서 후원물품 전달식이 진행됐다. 전달식에서는 유성훈 금천구청장과 정난희 ㈜죠이라이프 대표가 참석했다.

후원받은 건강식품은 일상적인 건강 관리에 어려움을 겪는 주민들의 건강한 생활 유지를 돕기 위해 관내 취약계층에게 전달될 예정이다.

㈜죠이라이프는 금천구 관내에 위치한 화장품, 건강식품 전문 생산 기업이다. 특히 장애인 고용에 역할을 하고 있는 기업이다.

지난해에는 개청 30주년을 기념해 관내 취약계층에게 먹거리‧생활용품을 지원한 ‘훈훈한 별천지 겨울마켓’에 참여해 400만 원을 후원했다. 이어 올해에도 지역사회에 나눔을 이어가고 있다.

정난희 ㈜죠이라이프 대표는 “도움이 필요한 이웃들이 건강에 대한 부담을 덜고 일상을 이어가는 데 보탬이 되길 바란다”라고 전했다.

유성훈 금천구청장은 “따뜻한 마음을 전해주신 (주)죠이라이프에 감사의 뜻을 전한다”라며, “앞으로도 지역사회와 함께하는 기업들과 힘 모아, 소외되는 사람 없이 모두가 행복한 금천을 만들어가기 위해 적극 노력하겠다”라고 말했다.