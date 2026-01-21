자립훈련 지원금 2000만원 전달 직업훈련, 사회적응 활동에 활용

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업이 울산 지역 중증 발달장애인들의 자립역량 강화를 위한 지원을 이어가고 있다.

HD현대중공업은 20일 울산동구종합사회복지관에서 중증 발달장애인 자립훈련 지원금 2000만원을 전달했다. 지원금은 울산 지역 중증 발달장애인 12명의 사회적응 훈련 프로그램 운영에 활용된다.

HD현대중공업은 중증 발달장애인들이 사회에 적응할 수 있도록 지난 2021년 바리스타 직업훈련을 시작으로 자립생활에 필요한 역량 강화를 지속적으로 지원해 왔다.

올해부터는 국내 장거리 탐방 프로그램을 통해 낯선 환경에서의 체험 기회를 확대하고, 중·장기적 관점에서 중증 발달장애인들이 자기 결정권을 가지고 다양한 사회 경험을 쌓을 수 있도록 지원할 계획이다.

프로그램 참여자들은 사전 훈련을 통해 대중교통 이용과 식당 결제 등 일상 활동을 연습한 뒤, 자원봉사자들과 함께 전주 한옥마을과 고성 통일전망대, 해남 땅끝마을 등 국내 주요 명소를 찾아 클라이밍, 케이블카 탑승, 갯벌 체험 등을 하게 된다.

남혜진 울산동구종합사회복지관 관장은 “이번 지원금으로 외부 활동에 제약을 느끼는 중증 발달장애인들이 자립생활에 필요한 기술을 익히며 사회적 소외감을 줄이고, 나아가 삶의 질 향상하는 데 큰 도움이 될 것”이라고 감사를 표시했다.