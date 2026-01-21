크라운해태 한음회…올해 총 16차례 개최 예정

[헤럴드경제=김진 기자] 크라운해태제과는 올해 전국 16개 도시에서 임직원 국악공연 ‘크라운해태 한음회’를 개최한다고 21일 밝혔다.

공연은 오는 28일 광주광역시 광주예술의전당 대극장을 시작으로 이어진다. 2월 경주, 3월 전주, 4월 강릉을 찾아 공연한다. 이후 주요 광역시와 중소도시를 찾아 전국 순회공연으로 총 16회에 거쳐 열린다.

공연은 광역시를 중심으로 연 4회 열렸으나, 크라운해태제과는 올해부터 횟수를 크게 늘렸다. 문화예술 공연을 접할 기회가 많지 않은 지역에 전통 음악의 아름다움을 전하기 위한 시도다. 공연에는 크라운해태 임직원과 국내 최고 명인명창, 각 지역의 국악 영재가 무대에 오른다.

크라운해태는 임직원과 국악인이 함께무대를 꾸미는 전통 국악공연을 2024년부터 이어오고 있다. 첫해는 대전과 대구에서 2회 열렸고, 지난해에는 부산(2회), 광주, 대구에서 공연했다. 일본 오사카엑스포 특별공연에서도 공연이 열렸다. 지금까지 무대에 오른 연인원만 1200명이다.

크라운해태제과 관계자는 “항상 사랑해 주신 전국의 고객들께 흥겹고 즐거운 전통음악으로 행복을 함께 만들 수 있기를 바라는 마음에서 임직원들이 직접 찾아가는 공연”이라며 “전국 각 지역의 고객들과 함께 국악으로 더 즐겁고 행복한 공연이 될 것”이라고 말했다.