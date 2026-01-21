채소·과일 원물 3종 혼합 ‘과채로움 티’ 출시 당류·감미료·향료 배제한 ‘3無’ 건강 티 선봬 국제 미각상 수상으로 맛 입증…와디즈서 론칭

[헤럴드경제=최은지 기자] 휴롬이 채소와 과일 원물을 3종 이상 혼합한 건강차 ‘과채로움 티’ 신제품 4종을 출시한다고 21일 밝혔다.

이번 신제품은 휴롬이 새롭게 선보인 ‘과채로움’ 브랜드의 일환으로, 당류와 인공감미료, 합성향료를 전혀 첨가하지 않은 것이 특징이다. 티 전문가가 국내 최초로 채소와 과일 원물을 최적의 비율로 배합해 현대인의 컨디션에 맞춘 ‘티 루틴’을 제안한다.

제품군은 총 4종으로 구성됐다. 구체적으로 ▷늙은 호박과 귤피 등을 담은 ‘비우다 티’ ▷호지차와 홍도라지, 생강 등을 혼합한 ‘힘내다 티’ ▷돼지감자와 여주 등으로 식후 당 관리를 돕는 ‘지켜주다 티’ ▷사과와 오미자 등으로 기분 전환을 돕는 ‘풀리다 티’ 등이다.

특히 ‘비우다 티’와 ‘힘내다 티’ 2종은 ‘2025 ITI 국제식음료품평회’에서 국제 우수 미각상을 수상하며 세계적인 전문가들로부터 맛과 품질을 인정받았다.

휴롬은 이번 신제품을 크라우드 펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 선공개한다. 이달 21일부터 내달 3일까지 사전 오픈을 거쳐 2월 25일까지 판매를 진행하며, 이후 자사몰과 네이버 스마트스토어 등 공식 채널로 판매처를 확대할 계획이다.

김재원 휴롬 대표는 “지난해 출시한 ‘엔자임 주스키트’에 이어 소비자들이 일상에서 채소와 과일의 영양을 더 쉽고 편리하게 섭취할 수 있도록 이번 신제품을 기획했다”며 “앞으로도 과채 사업을 통해 건강한 식습관을 전파하는 데 주력할 것”이라고 밝혔다.