[헤럴드경제=김성훈 기자] 2022년 지방선거를 앞두고 김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 받았다는 의혹을 받는 강선우 의원(전 더불어민주당)이 밤샘 조사를 마치고 귀가했다.

강 의원은 20일 오전 9시께 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석한 뒤 21시간 가까운 조사를 마치고 21일 오전 5시 53분께 청사에서 나왔다.

강 의원은 “성실하게, 사실대로, 최선을 다해 조사에 임했다”며 “이런 일로 국민들께 심려를 끼쳐 죄송하다. 남은 수사에도 지금처럼 최선을 다해 성실하게 사실대로 임하겠다”라고 말했다.

취재진은 ‘1억원을 전세자금 쓴 것 맞느냐’, ‘공천이 됐는데 돈은 왜 돌려준 것이냐’, ‘대질 조사에 응할 생각이 있느냐’는 등의 질문을 했지만, 강 의원은 답하지 않고 차에 올라 떠났다.

강 의원은 전날 경찰에 출석하며 “원칙을 지키는 삶을 살아왔다”며 사실상 혐의를 부인했다.

그러나 김 시의원과 강 의원의 전 사무국장 남모 씨 등은 강 의원의 입장과 배치되는 주장을 하고 있다.

김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 남모 씨가 먼저 ‘공천헌금’ 전달을 제안했고, 2021년 말 서울 용산의 한 호텔에서 강 의원을 만나 직접 돈을 전달했다고 진술한 것으로 전해졌다. 당시 카페 주위는 어두웠으며, 현금 1억원이 든 쇼핑백을 테이블 아래에 준비해 두고 있다가 강 의원에게 건네자 강 의원이 “뭘 이런 걸 다”라고 했다는 진술도 경찰에 한 것으로 전해졌다. 김 시의원은 1억원을 2022년 6월 지방선거 이후 돌려받았다고 진술했다고 한다.

남 씨은 강 의원이 김 시의원에게 받은 1억 원을 전세 자금으로 사용한 것으로 안다고 진술한 것으로 알려졌다.