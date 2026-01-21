재시 CEO, 다보스포럼서 CNBC와 인터뷰 “관세 대비한 비축분, 지난 가을 소진” “일부 품목 가격 인상 불가피할 듯”

[헤럴드경제=도현정 기자]도널드 트럼프 대통령의 관세 정책에 대비한 판매자들의 비축분이 대부분 소진돼, 점차 상품 가격에 반영되기 시작했다는 진단이 나왔다.

앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)는 20일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 에서 미 경제매체 CNBC와 인터뷰를 갖고 “아마존과 다수의 판매업체들은 관세에 대비해 재고를 미리 구매하고 고객에게 낮은 가격을 유지하려 했으나, 그 대부분이 지난 가을 소진됐다”고 말했다.

재시 CEO는 “일부 품목 가격에 관세가 반영되기 시작했고, 일부 판매자는 높아진 비용을 소비자에게 전가하기로 결정했다”며 “그 영향이 점차 더 많이 나타나기 시작했다”고 전했다.

그는 이어 “아마존은 소비자를 위해 가능한 한 낮은 가격을 유지하려 노력 중”이라 말하면서도 일부의 경우에는 가격 인상이 불가피할 수 있다고 설명했다. “소매업은 한 자릿수 중반대의 영업 이익률을 내는 사업인 만큼, 비용이 10% 상승하면 이를 흡수할 여지가 많지 않다”는게 그의 설명이다.

CNBC는 재시 CEO의 이런 발언이 지난해와 비교해 주목할 만한 변화라고 주목했다. 재시 CEO는 트럼프 대통령이 광범위한 관세를 발표한 지 몇 달이 지난 시점에도 “아마존에서 가격이 눈에 띄게 오르지 않았다”고 언급해왔다.

다만 그는 이날 소비자들이 여전히 “매우 탄력적”인 지출을 이어가고 있다고 전했다. 지난해에도 예상보다 활발한 내수가 미국 경제 성장을 뒷받침하는 한 축이 됐다.