[헤럴드경제 = 서병기선임기자]뉴미디어 콘텐츠 기업 더에스엠씨는 현업 마케터의 실제 질문과 AI 도입 현장의 경험을 담은 ‘포스트 마케팅(POST MARKETING)’을 출간했다고 20일 밝혔다.

포스트 마케팅은 AI 도입 이후 광고 마케팅 업계 전반에 나타난 변화를 문답 형식으로 정리한 인사이트북이다. 최근 1년간 현장에서 제기된 변화와 고민을 질문 형태로 구성했으며, 더에스엠씨 CEO 김용태, CCO 김연지, CTO 김진구 등 각 영역을 대표하는 리더가 필진으로 참여해 이에 대한 답을 제언한다.

도서는 크리에이티브, 미디어, 콘텐츠, 브랜드 4개 영역을 각 장으로 나눠 총 16개 질문을 다룬다. ▲ 1장은 AI가 크리에이티브 제작에 활용되면서 마케터의 역할이 어떻게 달라졌는지를 조명한다. ▲ 2장은 추천과 탐색이 중심이 된 미디어 플랫폼에서 콘텐츠가 노출되고 소비되는 방식을 살핀다. ▲ 3장은 AI 콘텐츠가 실제 성과로 이어지는 과정과 운영 방식을 정리한다. ▲ 4장은 소비자별로 개인화된 구매 환경에서 브랜드가 선택되는 기준을 제시한다.

더에스엠씨 측은 “광고 에이전시로는 선제적으로 기술 개발 조직 AI Labs, 영상 제작 조직 AI Studio 등 AI 전문 역량을 내재화해 콘텐츠 기획과 제작, 마케팅 실행에 적용해 왔다”며 “이 과정에서 경험한 변화를 바탕으로 브랜드가 적용할 수 있는 판단 기준과 솔루션을 공유하고자 했다”고 밝혔다.

한편, 더에스엠씨는 2021년 ‘콘텐츠 머니타이제이션’, 2022년 ‘숏폼 콘텐츠 머니타이제이션’, 2024년 ‘크리에이터 콘텐츠 머니타이제이션’을 출간해 예스24 마케팅·세일즈 부문과 교보문고 경제·경영 부문에서 17주 연속 베스트셀러를 기록한 바 있다.