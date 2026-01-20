이중고 겪고 있는 어업인들과 소통나서 기장군 수산자원연구센터에 150명 참석

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시가 기후위기와 고령화로 어려움을 겪고 있는 수산 현장의 돌파구를 찾기 위해 어업인들과 직접 소통에 나섰다. 시는 20일 기장군 수산자원연구센터 회의실에서 박형준 시장을 비롯해 기장군 어촌계장 등 150여명이 참석하는 ‘수산업․어촌 발전 의견수렴 간담회’를 개최했다.

이번 간담회는 수산자원 감소와 원가 상승 등 급변하는 환경 속에서 어업을 이어가고 있는 어업인들의 생생한 목소리를 청취하고 실질적인 해법을 모색하기 위해 마련됐다. 주요 안건으로는 ▷연안들망(분기초망) 금어기 합리적 조정 ▷비어업인 해루질 관련 대책 마련 ▷어업인 소득증대사업 확대 등 현장의 숙원 과제들이 다각도로 다뤄질 예정이다.

시는 논의 현안에 대해 ▷어업규제 완화 ▷시범사업 실시 ▷수산자원관리법 개정 및 조례 제정 ▷국가해양생태공원 조성 ▷바다생태숲 조성 ▷지역특화 종자(해삼, 해조류) 생산․방류 확대 등을 검토해 추진할 예정이다.

시는 이번 간담회를 시작으로 부산 전역에서 현장 릴레이 소통 간담회를 이어갈 예정이다. 수산인의 다양한 의견을 수렴해 제3차 부산 수산업․어촌 발전계획에 반영, 수산업․어촌의 경쟁력 확보 및 지속 가능한 발전 전략을 수립할 계획이다.

한편 시는 올해 ▷바다숲 조성 및 어촌․어장관리 ▷어촌신활력증진사업 ▷도심복합 다기능어항개발 ▷연근해어업 구조조정 ▷수산종자 매입 방류사업 등을 추진해 기후위기 대응, 수산자원관리 조성 및 도심 속 활력있는 어촌․어항복합공간을 조성할 계획이다

이와 함께 어업인 경영안정을 위해 ▷공익수당 및 직불금 지급 ▷소형어선 유류비 지원 ▷수산정책보험 및 친환경 에너지 절감장비 지원 등 체감도 높은 복지정책도 병행한다. 시는 현장 소통을 부산 전역으로 확대해 수산인의 애로사항 해결에 나설 예정이다.