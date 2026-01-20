사용자 중심의 화면 구성으로 더 쉽고 빠른 이용 환경 제공

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민건강보험공단은 노인장기요양보험 관련 정보를 보다 쉽고 편리하게 제공하기 위해 노인장기요양보험 누리집을 개선했다고 20일 밝혔다.

노인장기요양보험 누리집은 장기요양 제도 안내와 정보 조회 및 검색, 각종 신청 및 결과 확인 등 다양한 서비스를 제공하고 있다. 월 평균 16만명 이상이 방문하는 대표적인 공공 웹사이트이다.

이번 개편에는 민간 간편인증을 도입하고, 반응형 웹을 적용해 컴퓨터(PC) 뿐 아니라 태블릿, 스마트폰 등 다양한 기기 환경에서도 최적화된 화면을 제공할 수 있도록 했다.

이에 더해 사용자 중심 콘텐츠 재구성과 직관적인 화면 구성으로 고령층도 쉽게 이용할 수 있도록 했다. 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 메뉴체계를 개선해 편리하게 서비스를 이용할 수 있는 환경을 구현했다.

김기형 건보공단 장기요양상임이사는 “이번 누리집 개선을 통해 사용자에게 필요한 정보를 보다 쉽고 편리하게 전달함으로써, 국민이 변화된 정보를 직접 체감할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 노인장기요양보험 제도가 국민 곁에서 든든한 버팀목이 될 수 있도록 지속적으로 서비스 품질을 개선해 나가겠다”고 말했다.