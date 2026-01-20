[헤럴드경제=이원율 기자]필리핀이 중국과 영유권을 놓고 다투는 남중국해 인근에서 새로운 천연가스 매장지를 발견했다.

20일(현지시간) AP·로이터·블룸버그통신에 따르면 전날 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령은 남중국해를 접한 중부 팔라완섬 인근 해상에 ‘말람파야 이스트-1’ 가스전 시추 결과 약 27억8000만㎥의 천연가스가 매장돼 있는 것으로 추정된다고 말했다.

이러한 매장량은 연간 약 140억kWh(킬로와트시)의 전력 생산을 할 수 있는 양이다.

마르코스 대통령은 “초기 시험 결과 시추공에서 하루 약 170만㎥의 천연가스가 생산되는 것으로 나타났다”며 필리핀의 기존 가스전인 말람파야 가스전과 비슷하게 생산성이 높은 자원임이 확인됐다고 밝혔다.

그러면서 “이번 발견에는 천연가스 외에 고부가가치 액체 연료인 컨덴세이트(천연가스 채굴시 부산물로 나오는 초경질 원유)도 포함됐다”며 “이런 추가 자원은 정부의 전력 공급 안정화 노력이 도움을 줄 수 있다”고 했다.

필리핀 정부는 더 많은 천연가스 자원 확보를 위해 말람파야 이스트-1 가스전 일대에서 추가 시험·시추 작업을 할 방침이다. 다만 궤적인 상업적 가스 생산 시기 등은 공개하지 않았다.

필리핀은 지난 20여년간 역시 팔라완섬 인근 해상에 있는 말람파야 가스전에서 생산되는 천연가스로 필리핀 인구 최대 밀집 지역인 북부 루손섬 전력의 20% 이상을 충당했었다.

그러나 말람파야 가스전의 생산량 감소로 2023년부터 천연가스를 수입하고 있었다. 이번 가스전 발견으로 전력 위기 가능성은 줄어들 것으로 전망된다.

말람파야 가스전에서 동쪽으로 약 5㎞ 떨어진 말람파야 이스트-1 가스전은 필리핀의 200해리(370.4㎞) 배타적경제수역(EEZ) 내 있어 필리핀이 배타적인 자원탐사·개발권을 갖고 있다.

필리핀은 역시 팔라완섬 인근 남중국해의 ‘리드 뱅크’ 해역에서 석유와 천연가스 탐사를 시도했으나, 중국의 반대로 지난 몇년간 탐사가 멈춰선 상태다.

한편 필리핀 이전에는 지난해 7월 폴란드 영해에서 대규모 원유·천연가스 매장지가 발견된 바 있다.

당시 캐나다 유전탐사업체 CEP는 폴란드 북서부 항구도시 시비노우이시치에에서 6㎞ 떨어진 해역에서 석유환산 매장량 약 2억배럴로 추정되는 유전과 가스전을 찾았다고 했다. 폴란드 기후 환경부는 “에너지 안보를 강화하고 석유와 가스의 외부 의존도를 줄이는 데 크게 기여할 것”이라며 3~4년 내 생산을 시작해 연간 석유 수요의 4~5%를 채울 수 있기를 기대했다.