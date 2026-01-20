2023년 국가암등록통계…암발생자 수 29만명 65세 이상이 전체의 50.4%…암환자 5년 생존율 74%

[헤럴드경제=이태형 기자] 남성 사이에서는 전립선암이 통계 공표 이래 최초로 1위에 올라섰다. 최근 5년간(2019∼2023년) 암을 진단받은 환자가 5년 넘게 생존할 확률은 74%에 육박한 것으로 나타났다.

보건복지부와 중앙암등록본부(국립암센터)는 20일 이런 내용 등을 담은 2023년 국가암등록통계를 발표했다.

2023년 새로 발생한 암 환자는 모두 28만8613명(남자 15만1126명·여자 13만7487명)으로, 1년 사이 2.5% 늘었다.

그해 신규 발생 암 환자는 암 통계가 처음으로 집계된 1999년(10만1854명)의 2.8배 수준이다.

인구 구조 변화의 영향을 배제하고 산출한 연령 표준화 발생률은 인구 10만명당 522.9명(남자 587.0명·여자 488.9명)이다. 인구 표준화 발생률은 2021년(531.4명) 이후 큰 변화가 없는 상태다.

현재의 암 발생률이 유지된다고 가정할 때 개인이 평생 암에 걸릴 확률(암 발생 확률)은 남자는 약 2명 중 1명(44.6%), 여자는 약 3명 중 1명(38.2%)으로 추정됐다.

2023년 남녀 전체에서 가장 많이 발생한 암은 갑상선암이었다. 이어 폐암, 대장암, 유방암, 위암, 전립선암, 간암 순이었다.

특히 남성 사이에서는 처음으로 전립선암이 폐암을 제치고 발생률 1위가 됐다.

전립선암은 1999년만 해도 9위 수준이었으나 이후 고령화와 식습관의 서구화, 비만 등의 영향으로 빠른 속도로 증가해 왔다.

이중규 복지부 공공보건정책관은 “인구 구조 변화가 암 발생 구조 자체를 변화시키고 있음을 상징적으로 보여주는 결과”라고 설명했다.

여성의 경우 유방암, 갑상선암, 대장암, 폐암, 위암, 췌장암 순으로 많이 발생했다.

여성 폐암은 조리연기(조리흄)이 원인이라는 주장이 있지만, 둘 간의 관련성을 밝힌 연구가 없는 데다, 요리도 하지 않고 담배도 안 피우는 여성 폐암 사례도 있어서 정확히 원인을 따지기가 어렵다는 게 국립암센터의 설명이다.

2023년 남녀를 통틀어 연령대별 가장 많이 발생한 암은 0∼9세는 백혈병, 10대·20대·30대·40대는 갑상선암, 50대는 유방암, 60대·70대·80세 이상에서는 폐암이었다.

그해에 신규 발생한 65세 이상 고령 암 환자 수는 14만5452명(남자 9만62명·여자 5만5390명)으로, 전체 암 환자의 50.4%를 차지했다.

65세 이상 남녀 전체에서 가장 많이 발생한 암은 폐암이었고, 그 다음으로 전립선암, 위암, 대장암, 간암 순이었다.

최근 5년(2019∼2023년) 진단받은 암 환자의 5년 상대 생존율(일반인과 비교해 암 환자가 5년간 생존할 확률)은 73.7%였다.

2001∼2005년에 진단받은 암 환자의 상대 생존율(54.2%)과 비교하면 19.5%포인트 높아졌다.

성별로 나눠보면 성별 5년 생존율은 여자(79.4%)가 남자(68.2%)보다 높았는데, 이는 생존율이 높은 갑상선암, 유방암이 여자에게 더 많이 발생하기 때문이다.

암 종별 생존율은 갑상선암(100.2%), 전립선암(96.9%), 유방암(94.7%)에서 높았다. 반면 폐암(42.5%), 간암(40.4%), 췌장암(17.0%)은 절반을 밑돌았다.

상대 생존율이 100%라면 일반인과 생존율이 같다는 뜻으로, 갑상선암의 상대 생존율이 100%를 넘는 것은 수치만 보면 일반인보다 오래 생존한다는 뜻이다.

2001∼2005년 대비 2019∼2023년에 생존율이 크게 상승한 암종은 폐암(25.9%포인트↑), 위암(20.6%포인트↑), 간암(19.8%포인트↑)이었다.

특히 조기에 진단된 암 환자의 생존율은 92.7%였지만 원격 전이로 진단된 환자는 생존율이 27.8%로 낮았다. 그만큼 조기 진단이 중요하다는 뜻이다.

2023년 기준 암 유병자는 273만2906명(남자 119만3944명·여자 153만8962명)으로, 1년 전보다 5.6% 늘었다.

이때 유병자는 1999∼2023년에 암 확진을 받아 2024년 1월 1일 기준으로 치료 중이거나 완치된 사람을 뜻하는 것으로, 국민 19명당 1명(전체 인구 대비 5.3%)이 유병자였다.

세계표준인구로 보정한 국내 2023년 암 발생률은 인구 10만명당 288.6명으로, 주요국과 비슷했다.

하지만 암 사망률은 인구 10만명당 64.3명으로 일본(78.6명), 미국(82.3명) 등 주요국과 비교했을 때 현저히 낮았다. 이는 암을 조기에 발견하고 치료 성과를 지속해서 높여온 결과라는 게 복지부의 설명이다.

양한광 국립암센터 원장은 “국내 암 유병자가 273만명에 이르고 고령암이 증가하면서 암 관리의 중요성이 더 커지고 있다”며 “국가암관리사업을 통해 예방과 치료는 물론 생존자 지원까지 체계적으로 추진하겠다”고 강조했다.