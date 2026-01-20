대중교통비 부담↓…지방·인구감소지역 혜택 강화

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부의 대중교통비 지원 정책인 K-패스가 정액권 방식의 ‘모두의 카드’ 도입과 함께 신청 카드사를 27곳으로 확대하며 이용자 접근성을 높인다.

기획예산처와 국토교통부 대도시권광역교통위원회는 전북은행, 신협, 경남은행, 새마을금고, 제주은행, 토스뱅크, 티머니 등 7개사를 모두의 카드 주관 카드사로 추가 선정했다고 20일 밝혔다.

이에 따라 토스뱅크를 제외한 6개 카드사는 오는 2월 2일부터 모두의 카드 발급을 시작하며, 토스뱅크는 이달 26일부터 발급에 나설 예정이다.

토스뱅크와 협력해 카드 발급부터 모두의 카드 회원가입, 카드 등록까지 한 번에 가능한 원스톱 서비스 시범사업은 2월 26일부터 시작된다. 전북은행과 신협, 새마을금고 등 일부 카드사는 영업점을 통한 대면 서비스를 제공해 온라인 이용이 어려운 계층의 접근성을 높이기로 했다.

K-패스는 제도 개편을 통해 혜택이 확대됐다. 기존에는 월 15회 이상 대중교통을 이용할 경우 이용 금액의 일정 비율(20~53.3%)을 환급해 주는 기본형만 운영됐으나, 올해부터는 일정 환급 기준금액을 초과해 사용한 대중교통비 전액을 돌려주는 정액권 형태의 ‘모두의 카드’가 새롭게 도입됐다.

정부는 그동안 혜택이 수도권에 집중됐다는 지적을 반영해 비수도권과 취약계층 지원을 강화했다. 지방권과 인구감소지역의 정액 기준금액을 낮춰, 지방·인구감소지역 저소득 가구는 수도권 일반 이용자 기준(월 6만2000원)의 절반 이하인 3만원 수준으로 대중교통을 이용할 수 있도록 했다.

제도 도입 효과도 빠르게 나타나고 있다. 올해 모두의 카드 도입 이후 매주 약 7만명씩 이용자가 증가하는 등 K-패스가 대표적인 생활비 경감 정책으로 자리 잡고 있다고 정부는 평가했다.

임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관은 “대중교통 여건과 이용 수요를 균형 있게 반영하기 위해 비수도권과 다자녀·저소득 가구에 추가 혜택을 제공했다”며 “내년 예산 편성 과정에서도 현장 수요가 충실히 반영될 수 있도록 살피겠다”고 말했다. 김용석 대광위 위원장도 “모두의 카드는 국가균형성장을 고려해 설계된 제도”라며 “환급 혜택 확대와 함께 이용 편의성을 지속적으로 개선하겠다”고 밝혔다.