“檢개혁, 국민 명령대로 숙고·보완” “막무가내 청문회 거부 직무유기”

[헤럴드경제=주소현 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 20일 “국민의힘에 요구한다. 떳떳하다면 지금 당장 통일교·신천지 특검을 수용하라”며 공세를 높였다.

한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “이른바 ‘필라테스’ 라는 작전명 아래 최근 5년간 최소 5만 여명의 교인이 국민의힘에 입당했다는 전직 간부의 구체적인 증언까지 나왔다. 이래도 신천지 특검을 거부하겠나”라며 이같이 말했다.

한 원내대표는 “앞서 통일교가 국민의힘 당대표 경선에 불법 개입한 혐의도 김건희 특검에 의해 밝혀진 바가 있다”며 “국민의힘은 어제 보도자료를 내고 당비 납부 당원이 100만 명을 넘었다고 발표했다”고 말했다.

이어 “국민의힘은 국민의힘 당원 100만 명이 통일교, 신천지와의 정교유착으로 쌓아올린 탑이 아닌지 국민들께서는 의구심을 갖고 계신다”며 “통일교와 신천지 함께 특검하자. 이참에 종교유착 의혹을 모두 털어내야 한다”고 강조했다.

최근 여론 수렴에 돌입한 검찰개혁과 관련해 한 원내대표는 “국민 여러분께 여러 번 말씀드린 대로 수사와 기소의 완전한 분리라는 대원칙은 절대 흔들리지 않는다”며 “세부적인 각론까지도 국민들의 말씀을 경청하고 국민이 명령하시는 대로 숙고하고 보완해서 법안을 다듬어 가겠다”고 했다.

무산된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회를 놓고 “엉터리 필리버스터로 민생법안 처리를 발목 잡더니 이제 인사청문회를 거부하며 공직 후보자 검증까지 내팽개쳤다”며 “자료가 미비하고 각종 의혹이 있다면 청문회장에서 후보자를 불러서 따지고 물으면 되는 것 아니냐”고 반문했다.

아울러 한 원내대표는 “그런데도 국민의힘이 막무가내로 청문회를 거부한 것은 직무유기이지 국민 선택권 침해”라며 “국민을 대신하는 헌법적·법률적 의무인 청문회를 통해 장관 후보자를 검증하고 국민이 판단할 수 있도록 오늘이라도 인사 청문회를 다시 열어야 한다”고 했다.