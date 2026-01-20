[헤럴드경제=신혜원 기자] 중흥그룹이 지난 19일 중흥건설 본사 앞에서 임직원들이 동참하는 ‘사랑의 헌혈 캠페인’을 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 헌혈 캠페인은 헌혈 수급난을 극복하기 위해 중흥그룹계열 중흥건설, 중흥토건 등 소속 임직원들의 자발적인 참여로 이뤄졌다.

중흥그룹은 지난 2022년 ‘대한적십자사 광주전남혈액원’과 헌혈 캠페인을 상반기와 하반기 각각 1회씩 연 2회 이상 진행하며 긴급 수급이 필요할 시 언제든 동참하기로 하는 업무협약을 맺었다. 이에 따라 중흥건설을 비롯해 중흥그룹 계열사 임직원들도 캠페인에 적극적으로 동참하고 있다.

중흥건설 소속 헌혈 참여자는 “헌혈에 참여하는 젊은층의 비율이 많이 줄었다는 뉴스를 접하고 혈액수급이 심각한 상항이 되었다는 생각이 들었다”며 “위기를 극복하기 위해 앞으로도 지속적으로 참여할 계획”이라고 밝혔다.

한편 이번 방문 헌혈에 도움을 준 대한적십자 광주전남혈액원 관계자는 “동절기에 접어들면 헌혈 참여자들이 현저하게 줄어든다”며 “이런 어려운 시기에 도움을 준 중흥그룹에 감사하다”고 말했다.