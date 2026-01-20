지역대학 혁신·청년참여 기반 강화 동반성장

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시가 올해 청년의 일자리, 주거, 복지 등 총 5개 분야 94개 청년정책 사업에 4499억원을 투입하기로 해 눈길을 끈다.

지난 19일 시청 소회의실에서 열린 ‘2026년도 청년정책조정위원회’에서는 ‘청년이 꿈을 이루는 기회도시, 광주’를 비전으로 한 청년정책 시행계획안이 최종 의결됐다.

이번 계획은 청년일자리, 교육·직업훈련, 주거, 금융·복지·문화, 참여·기반 등 5대 분야로 나뉘며, 총 예산은 4499억 원에 달한다. 시는 이를 통해 청년층 정착과 자립을 돕고, 창의 인재 양성 기반을 강화한다는 방침이다.

특히 올해 신규로 편성된 ‘케이-아트(K-ART) 청년창작자 지원사업’(7억5천600만 원)은 청년 예술인의 창작활동을 안정적으로 보장하기 위한 첫 지원책이다.

또 ‘청년월세 한시 특별지원사업’은 올해부터 상시 사업으로 전환돼, 주거비 부담 완화 효과가 기대된다.

가장 큰 비중을 차지한 일자리 분야(1천375억원) 에서는 ‘청년구직활동수당’, ‘청년일경험드림사업’, ‘청년창업특례보증’ 등이 시행된다. ‘청년성장프로젝트’, ‘청년도전지원사업’을 통해 장기 미취업자·구직 단념 청년들의 사회복귀를 지원한다.

교육·직업훈련 분야(840억원) 에서는 ‘광주 인공지능 사관학교’, ‘AI 대학원’, ‘반도체특성화대학’, ‘글로컬 대학’ 등 지역 혁신 인재 양성 사업이 추진된다.

주거 분야(1천485억원) 에서는 ‘청년월세지원’, ‘임차보증금 이자지원’, ‘광주형 통합공공임대주택 건립’, ‘남도학숙 운영’ 등을 통해 주거 안정망을 확대한다.

금융·복지·문화 분야(783억원) 는 ‘청년내일저축계좌’, ‘광주형 청년일자리공제’, ‘청년드림은행’ 등 자산형성 사업과 함께 ‘은둔형외톨이 지원센터’, ‘정신건강지원’, ‘중독예방관리’ 등 위기청년 맞춤형 지원책을 병행한다. 여기에 ‘광주 G-패스’ 교통비 지원제와 ‘청년문화예술패스’ 등 문화 향유 기회도 늘린다.