1월 19일~2월5일 9회에 걸쳐 22개 동 권역별 개최...‘강남스타일 10분 도시’ 등 핵심 전략 제시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 1월 19일부터 2월 5일까지 ‘2026 강남구 구정보고회’를 개최한다.

이번 구정보고회는 22개 동을 2~3개씩 묶어 총 9차례에 걸쳐 진행된다.

이번 보고회에서는 ‘민선 8기 강남구 정책만족도 조사’ 결과를 바탕으로 그간의 구정운영 성과를 돌아본다.

또 올해 중점 추진 사업인 ▲경제 활성화 및 일자리 창출 ▲구민 누구나 누리는 다양한 복지 서비스 ▲지역 맞춤형 시설 확충·환경개선과 같은 생활밀착형 사업을 소개하고, 나아가 미래 100년을 설계하는 도시 혁신 전략인 ‘강남스타일 10분 도시’ 프로젝트 추진 방향도 제시한다.

조성명 강남구청장은 “구정보고회는 한 해 구정 운영 방향과 주요 사업을 구민에게 설명하고 공유하는 자리”라며 “강남구 미래 전략인 ‘10분 도시’는 구민의 일상과 생활권을 기준으로 만들어가는 프로젝트인 만큼, 구민과 지속적으로 소통하며 미래 강남을 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.