골프꿈나무 키우는 부모 위한 멘탈코칭 가이드 골프 심리 외길 걷는 이종철 프로의 4번째 역작

[헤럴드경제]골프 멘탈 외길을 걷고 있는 이종철 프로가 멘탈 서적 『내 아이의 골프 멘탈, 뒤땅에도 꽃은 핀다』를 출간했다.

이 책은 골프선수 자녀를 둔 부모들에게 성공적인 멘탈 코칭을 위한 가이드를 제공하며, 골프의 본질과 부모의 역할에 대한 깊은 통찰을 담고 있다. 저자는 골프 멘탈의 핵심은 부모로부터 출발한다면서 부모가 자녀에게 올바른 조언을 하지 않으면, 오히려 자녀의 자신감을 떨어뜨리고 마음의 상처를 남길 수 있다고 강조한다.

저지는 그동안의 코칭 경험을 토대로 선수가 올바른 멘탈을 확립할 수 있는 여러 가지 방법을 제시했다. 1장에서는 엄마와의 갈등을 극복하면서 성장하는 주니어 골퍼의 성공 스토리를 소설로 엮었고, 2장에서는 현장에서 접한 다양한 사연들을 모았다. 3장에서는 골프를 잘하기 위한 마음에는 어떤 것이 있는지를, 4장에서는 부모의 사소한 말과 행동이 골프 멘탈에 어떻게 영향을 미치는지, 부모는 어떤 노력이 필요한지를 구체적으로 설명했다. 마지막 5장에서는 골프 멘탈에 관련한 Q/A 내용을 수록했다.

저자는 한국프로골프협회(KPGA) 소속 프로골퍼로서 한국체육대학교에서 골프부 코치로 재직하였고, 꾸준하게 멘탈 서적을 출판해오면서 골프심리 전문가로서 활동하고 있다. 현재는 경희골프랜드(용인)에서 선수들을 위한 멘탈코칭프로그램을 진행하며 골프로 힘들어하는 선수들을 지도하고 있다.

이번에 출간된 『내 아이의 골프 멘탈, 뒤땅에도 꽃은 핀다』는 『골프, 생각이 스윙을 바꾼다』, 『골프, 마음의 게임』, 『퍼펙트 멘탈』에 이은 이종철 프로의 4번째 저서이다. 역서로는 미국의 스포츠 심리학 박사 밥 로텔라의 『열다섯 번째 클럽의 기적』, 『밥 로텔라의 쇼트게임 심리학』, 『내 생애 최고의 샷』 등이 있다.