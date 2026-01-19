韓 아티스트 4팀·페라리 스타일링 센터 협업 고려청자·네온 사인 영감 받은 ‘윤슬’ 페인트 전통 말총공예·옻칠·전통 함 등 활용

[헤럴드경제=권제인 기자] “페라리 12 칠린드리는 한국 아티스트의 독창적인 창의성과 이탈리아의 장인정신을 결합한 세상에 단 하나뿐인 걸작입니다.”

티보 뒤사라 페라리코리아 총괄 사장은 19일 서울 페라리 반포 전시장에서 열린 ‘페라리 12 칠린드리 테일러메이드’ 미디어 공개 행사에서 “한국의 아름다운 전통과 역동적인 현대성을 담아낸 특별한 프로젝트를 저의 첫 공식 행사로 소개하게 되어 영광”이라며 이같이 밝혔다.

페라리 테일러메이드는 자신만의 페라리를 맞춤 제작해 본인의 개성과 취향을 표현하고자 하는 고객을 위한 독점 프로그램이다. 이 프로그램에 참여하는 고객은 페라리 브랜드의 미적 기준에 맞춰 자신의 요구를 해석해 주는 전담 디자이너와 전문가팀의 도움을 받을 수 있다.

한국 시장을 위해 특별히 제작된 페라리 12칠린드리의 가장 두드러지는 특징은 프로젝트 팀이 개발한 ‘윤슬’ 페인트다. 윤슬은 바다 물결 위 반짝이는 햇살을 뜻하는 순우리말로, 바다 물결처럼 빛에 따라 녹색에서 보라색으로 변화한다. 페라리는 윤슬이 한국의 전통에서 영감을 받아 탄생했다고 설명했다.

플라비오 만조니 페라리 최고 디자인 책임자는 “다양한 녹색 스펙트럼을 지닌 고려청자, 서울의 미래적인 네온 불빛, 바다 위에 반짝이는 햇살 등 다양한 영감의 원천이 있었다”며 “윤슬은 차량이 움직일 때 녹색에서 보라색으로 푸른 기운이 섞인 변화를 보인다”고 설명했다.

이와 함께 페라리는 차량 곳곳에 국내 아티스트와 협업한 디자인 요소를 가미했다. 페라리 12 칠린드리 테일러메이드는 유럽 페라리 스타일링 센터와 북미 글로벌 크리에이터 플랫폼 ‘쿨헌팅’이 한국을 대표하는젊은 아티스트 ▷정다혜 ▷김현희 ▷그레이코드와 지인 ▷이태현과 2년에 걸쳐 함께 제작했다.

우선 전통 말총 공예를 현대적 감각으로 재창조한 정다혜 작가의 시그니처 패턴은 시트와 바닥, 실내 소프트 소재에 반영됐다. 페라리는 국내 기업이 개발한 신소재 3D 패브릭으로 패턴을 표현했으며, 글라스 루프에도 해당 패턴을 스크린 프린팅 방식으로 새겨넣었다. 더불어 대시보드에는 말총을 소재로 제작된 실제 공예 작품을 탑재했다.

또한, 김현희 작가 특유의 반투명 기법은 스쿠데리아 페라리 쉴드와 휠 캡, 페라리 레터링 엠블럼, 그리고 프랜싱 호스 로고 등 차량 외관 곳곳에 사용됐다. 김 작가의 대표작인 한국 전통 함은 차량 오너가 러기지 케이스로 활용할 수 있도록 트렁크 공간에 함께 제공된다.

브레이크 캘리퍼와 시프트 패들에 적용된 화이트 컬러는 이태현 작가로부터 영향을 받았다. 이태현 작가는 ‘옻칠’ 등 한국 전통 기법을 활용해 왔으며, 페라리는 이에 영감을 받아 페라리 공장에서 생산된 모델 중 최초로 화이트 캘리퍼를 적용했다.

그레이코드와 지인은 페라리의 상징적인 V12 엔진 사운드를 그들만의 악보로 시각화해 차체 위에 구현했다. 페라리는 리버리에 시각적인 깊이감을 더하기 위해 동일한 윤슬 페인트를 사용하되, 한 단계 더 어두운 색조를 입혔다. 이 역시 페라리가 최초로 시도한 독특한 공법이다.

에반 오렌스텐 쿨헌팅 창립자는 “이 작품을 완성하기 위해 한국 아티스트들과 테일러메이드 팀이 2년에 걸쳐 수백 시간을 투자했다”며 “매우 창의적인 브레인스토밍 끝에 일부 아이디어만이 최종 차량에 반영됐고, 이 차량에 적용된 페라리 역사상 ‘최초’의 목록은 매우 인상적이다”고 강조했다.