경찰, 위안부법폐지국민운동 압수수색

[헤럴드경제=이영기 기자] 미신고 집회를 열고 평화의 소녀상 철거를 요구했던 보수단체 ‘위안부법폐지국민행동’ 김병헌 대표에 대해 경찰이 강제수사에 나섰다.

서울 서초경찰서는 19일 김 대표의 주거지 등을 압수수색했다고 밝혔다. 서초서 관계자는 “사건 관련 물건과 전자정보 등에 대해 피의자 참여하에 압수수색이 이뤄졌다”고 말했다.

위안부법폐지국민운동은 지난해 하반기 소녀상이 설치된 서울 서초고와 무학여고에서 신고하지 않은 집회를 열었다. 이들은 학교 앞에서 ‘교정에 위안부상 세워두고 매출 진로지도 하나’ 같은 문구를 새긴 현수막을 펼쳤다.

이재명 대통령은 이달 초 소셜미디어(SNS)에 이들 단체의 집회를 두고 “이런 얼빠진…사자명예훼손입니다”라고 적기도 했다.

김 대표는 지난해 9월 처음 고발됐다. 그에 대한 고발은 경남 양산경찰서, 서울 종로·성동경찰서 등에 접수됐는데 서초경찰서가 집중 수사 관서로 지정돼 수사를 벌여 왔다. 김 대표에겐 사자명예훼손과 모욕, 집회 및 시위에 관한 법률 위반 등 혐의가 적용됐다.