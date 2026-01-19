다음달 8일까지 접수…20명 선발 기업 문화·직무 소개 영상 제작

[헤럴드경제=김현일 기자] SK하이닉스가 다음달 8일까지 기업 콘텐츠 기획 및 제작을 담당할 ‘2026 대학생 앰버서더’를 모집한다고 19일 밝혔다.

모집 인원은 지난해 12명에서 올해 20명으로 늘렸다. 선발되면 오는 4월부터 10월까지 약 7개월 동안 대학생의 시선에서 SK하이닉스의 기업 문화와 직무, 기술 등을 주제로 다양한 콘텐츠를 만드는 역할을 하게 된다.

지난해 처음 도입된 ‘SK하이닉스 대학생 앰버서더 프로그램’은 약 9개월 간 대학생 앰버서더들이 기획·제작하거나 출연한 250여 건의 콘텐츠를 발행했다. SK하이닉스 뉴스룸, 유튜브, 인스타그램 등 디지털 플랫폼에서 누적 조회 수 1800만회를 달성했다.

SK하이닉스는 대학생 앰버서더 프로그램이 기술 중심의 B2B 기업 이미지를 대중 친화적으로 전달하며 가교 역할을 했다고 보고 있다.

특히 젊은 세대의 언어와 시각을 반영한 콘텐츠를 통해 반도체 기업에 대한 진입장벽을 낮췄다는 판단이다.

SK하이닉스는 “대학생 앰버서더는 단순한 홍보 활동을 넘어, 미래 세대와의 접점을 확대하는 중요한 소통 창구”라며 “2026년에도 대학생들의 창의적인 시각과 스토리텔링을 통해 SK하이닉스의 가치를 더욱 폭넓게 전달할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.