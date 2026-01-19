경로당, 노인복지관 등 한파쉼터 83곳 긴급 점검 완료...한파 응급대피소 2곳으로 확대 운영 한파 대비 저감시설 확충… 바람막이 쉼터 4개소, 온열의자 7개 추가설치

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 겨울철 한파에 대비해 관내 한파 쉼터를 대상으로 긴급 점검을 실시하고 미비 사항을 즉시 개선했다.

구는 지역 내 한파쉼터 83개소를 대상으로 전수 점검을 실시했다. 특히 경로당과 노인복지관 등 특정 계층 이용시설 51개소에 대해 집중 점검을 진행했다.

이번 점검에서는 한파 쉼터 안내 표지판 부착 여부, 운영시간 준수 여부, 난방시설 정상 가동 여부, 재난안전정보시스템(NDMS) 쉼터 정보 일치 여부 등을 중점적으로 확인했다.

점검 결과 미흡한 사항에 대해서는 즉시 시정조치 했다. 난방기 일부가 수리 중인 시설에 대해서는 이용객 불편을 최소화하기 위해 안내문을 게시하고, 따뜻한 차와 핫팩, 담요 등을 제공했다.

이와 함께 구는 다양한 주민들이 한파로부터 안전하게 보호받을 수 있도록 쉼터를 마련했다. 배달기사 등 추위에 노출될 위험이 큰 이동노동자를 위한 한파쉼터를 지정했으며, 서울청년센터 광진을 청년 대상 한파쉼터로 지정해 운영하고 있다.

한파에 대비한 저감 시설도 대폭 확충됐다. 버스정류장 주변 바람막이 쉼터를 4개소 추가 설치해 총 22개소로 확대, 온열 의자도 7개를 추가 설치해 총 132개로 늘렸다. 이를 통해 시민들이 추운 날씨 속에서도 잠시 몸을 녹일 수 있도록 했다.

구는 한파 응급대피소를 기존 1곳에서 2곳으로 확대 운영한다. 기존 응급대피소에 더해 구의1동 246-45에 위치한 민간 숙박시설을 추가 지정했다. 한파 응급대피소는 난방시설이 취약하거나 한랭질환 예방을 위해 구민에게 임시 숙소를 제공하는 시설로 한파 특보 발령 시 안전한 대피 공간을 제공할 계획이다.

현재 구는 한파 응급대피소 외에도 65세 이상 저소득 어르신을 대상으로 한 안전숙소 2곳(구의동 246-40, 자양동 203-2)을 별도로 운영하고 있다.

김경호 광진구청장은 “한파쉼터는 추운 겨울 구민의 생명과 안전을 지키는 중요한 공간”이라며 “앞으로도 철저한 점검과 신속한 조치를 통해 누구나 안심하고 이용할 수 있는 한파 대응체계를 유지하겠다”고 말했다.

광진구는 매년 한파에 대비한 선제적 현장중심 대응을 통해 구민 안전을 지키고 있다. 쉼터 점검과 응급대피소 확충 등 다양한 분야에서 촘촘한 안전망을 구축해 안전한 겨울나기를 위해 총력을 기울이고 있다.