행안부, 국 단위로 참석자 제한 없는 ‘정책플러스 토론회’ 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 20일부터 장관부터 실무자까지 참여하는 ‘정책플러스 토론회’를 본부 국별로 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 토론회는 지난 12월 17일 대통령 업무보고 이후 경과와 추진계획을 확인하고, 사회연대경제국·참여혁신조직실 신설 등 최근 조직 개편으로 보강된 기능 수행체계를 점검하기 위해 마련됐다.

특히 실 단위로 실장이 보고하는 기존 방식에서 탈피해 토론회는 실제 구체적인 정책을 입안하는 국 단위로 참석자 제한 없이 실무 담당자들이 장관과 업무 추진방향을 토의하는 형태로 진행된다.

토론 참석자의 70% 이상을 팀장·현안 담당자로 구성해 정책 실무자들의 자유로운 정책 제언을 유도한다는 게 행안부의 설명이다.

이번 토론회에서 윤호중 장관은 올해 역점을 두고 추진할 시도 행정 통합, 사회연대경제기본법·시민참여 기본법·마을공동체 활성화 기본법·기본사회 기본법·생명안전기본법 등 국민행복 5대 법률 제정, 지역별 ‘차등지원 지수’ 도입·적용, 복합민원 원스톱 신청 등 주요 현안을 점검할 예정이다.

윤 장관은 “정책은 제대로 실행될 때 비로소 국민께서 체감할 수 있는 만큼 정책의 구체적인 실행을 담당하는 과장·팀장·실무자들의 역할이 무엇보다 중요하다”며 “이번 토론회를 시작으로 정책 실무 담당자와 직접 소통하는 기회를 늘려 나가고, 국민 한 분 한 분의 삶에 행복을 더할 수 있는 정책을 만들기 위해 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다.