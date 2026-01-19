시 예산의 32%인 1.8조원 투입 출산 지원, 고령친화 환경 조성

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 급속한 고령화와 1인 가구 증가, 돌봄취약가구 확대 등 인구 구조 변화에 선제적으로 대응하기 위해 올해 시 전체 예산의 32.47%인 1조8326억원을 투입해 사각지대 없는 ‘촘촘한 복지’를 구축한다.

먼저 돌봄이 필요한 시민이 살던 곳에서 주거·의료·요양·돌봄을 누릴 수 있는 ‘통합돌봄서비스’ 체제를 구축한다. 6000명의 명예사회복지공무원을 통해 대상자 발굴부터 서비스 연계, 사후 관리까지 이어지도록 한다.

울산청년미래센터를 중심으로 고립·은둔청년 상담과 돌봄이 필요한 청년·중장년층에 대한 가사 지원 등 일상돌봄서비스도 제공한다.

출산·양육 지원책으로 다태아 안심보험을 통해 출생 후 2년간 응급실 이용, 입원·수술비 등 13개 항목에 대해 최대 500만원을 지원한다.

또 북구 송정과 울주군 범서에 24시간 연중무휴 ‘시립아이돌봄센터’를 개소한다. 아이돌봄서비스 지원 기준을 중위소득 250% 이하로 확대하고, 조부모 손주돌봄수당을 보육시설 이용 가정으로까지 확대한다. 외국인 가정의 3~5세 아동 보육료도 지원한다.

어르신 세대의 사회 참여와 소득 안정 정책도 강화한다. 올해 877억원을 투입해 역대 최대 규모인 1만8584명에게 일자리를 제공한다. 지난해 개소한 제2 시립노인복지관을 포함한 17개 노인복지관과 866개 경로당, 시니어 초등학교 운영을 통해 어르신의 여가·배움 활동도 폭넓게 지원한다.

또한 4801억원을 투입해 기초연금 지급, 경로식당 운영, 저소득 재가노인 식사 배달, 냉·난방비 지원 등 일상 밀착형 지원을 지속한다. 돌봄이 필요한 취약계층 노인에게는 맞춤형 돌봄과 응급안전안심서비스를 제공해 노후 안전망을 강화한다. 울산하늘공원 제2 추모의 집 건립과 친환경 산분장지 조성, 고령친화도시 재인증 추진 등을 통해 어르신 삶의 전 과정이 존중받는 고령친화 환경을 조성한다.

국가를 위해 헌신한 보훈대상자를 위해 107억원을 투입해 참전유족수당과 저소득 독립유공자 유족 생활지원수당을 지원하고, 장애인의 생활안정과 자립도 지원한다.

울산시는 또 여성인력개발센터와 여성회관, 새일센터를 중심으로 취·창업 교육과 여성 일자리 박람회를 운영해 여성의 경제활동 참여 확대를 지원한다. 위기임산부와 한부모가족 지원, 외국인주민센터 운영 등을 통해 다양한 가족이 지역사회에 안정적으로 정착하도록 돕고, 청소년활동진흥센터와 상담복지센터 운영으로 청소년의 성장과 활동도 뒷받침한다.

김두겸 울산시장은 “복지는 선택이 아닌 필수”라며 “시민의 삶 전 주기를 촘촘히 잇는 복지체계를 구축해 시민 누구나 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.