2026년 그룹 경영전략 워크숍 개최 생산적·포용금융, AX 등 전략 제시 “AI 회사라는 마음가짐 가져야”

임종룡(사진) 우리금융그룹 회장이 우리금융을 생산적 금융의 ‘퍼스트무버’라고 자평하면서도 “퍼스트무버에 머무르지 않고 미래동반성장 프로젝트 실행의 완성도를 높여 그룹과 기업의 성장에 기여하는 금융그룹이 돼야 한다”고 말했다.

또한 “AX는 금융의 판도를 좌우하는 기준인 만큼 ‘우리는 인공지능(AI) 회사’라는 마음가짐으로 AI 중심 경영체제를 그룹 전반에 뿌리내려야 한다”고 역설했다. 우리금융은 ‘그룹 AX 마스터플랜’에 기반해 내년까지 총 344건의 유스케이스(활용사례)를 실행할 예정이다.

18일 우리금융에 따르면 임 회장은 지난 16일 서울 중구 우리금융 본사에서 열린 2026년 그룹 경영전략 워크숍에서 “이제 중요한 것은 누가 먼저 했느냐가 아니라 누가 더 완성도 높게 실행해 성과를 내느냐”라며 이같이 밝혔다.

우리금융은 지난해 9월 금융권 최초로 미래동반성장 프로젝트를 발표하며 생산적 금융 전환과 포용금융 확대를 위한 로드맵을 제시한 바 있다.

임 회장은 그룹사 대표와 전 임원, 은행 본부장·부서장, 그룹 우수직원 등 약 400명이 참석한 가운데 열린 이날 워크숍에서 ▷생산적·포용금융 ▷전사적 인공지능 전환(AX) ▷종합금융그룹 시너지 강화 등 3대 핵심 전략으로 제시했다.

그는 완전민영화와 자본비율 제고, 종합금융그룹 완성을 이뤄낸 지난 3년을 제1막으로 평가하며 올해를 본격적인 제2막의 출발점으로 삼자고 제안했다. 이어 경쟁력을 핵심 키워드로 선정하며 그룹 전체의 경쟁력 확보에 전 계열사가 집중해달라고 당부했다.

그는 특히 “생산적 금융은 우리금융이 가장 강력한 경쟁력을 갖춘 분야”라며 실행력 강화를 강조했다. 생산적 금융을 경쟁그룹을 앞서 나가는 도약의 기회로 삼아야 한다는 주문이다. 아울러 서민과 취약계층을 위한 포용금융에도 진정성을 담아 사회적 책임을 다하는 따뜻한 금융그룹으로 거듭나자고 당부했다.

그룹 시너지 강화를 위해 은행·보험·증권 등 계열사 간 협업을 기반으로 상품·서비스·채널을 유기적으로 연결·확장해 차별화된 고객 경험을 제공하자는 뜻도 전했다.

끝으로 임 회장은 “금융환경은 빠르게 변하지만 금융의 본질인 신뢰는 절대 변하지 않는다”며 “신뢰와 진정성, 절박함을 바탕으로 흔들림 없이 포용금융과 소비자보호를 추진해 나가야 한다”고 덧붙였다.

우리금융은 이날 워크숍에서 삼성월렛머니를 성공적으로 출시한 조부현 우리은행 부장과 보험심사 AX를 이끈 이정은 동양생명 과장 등 7인에게 올해 우리금융인상을 수여했다. 김은희 기자