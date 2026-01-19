전용 59~115㎡, 특화 설계 적용 총 959가구중 332가구 일반분양

SK에코플랜트가 서울 서대문구 연희동 일원에 공급하는 ‘드파인 연희’ 청약이 19일부터 진행된다.

드파인 연희는 지하 4층~지상 29층, 13개 동, 총 959가구 규모로 조성된다. 이 중 332가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 분양 가구수는 ▷59㎡ 172가구 ▷74㎡ 24가구 ▷75㎡ 23가구 ▷84㎡ 112가구 ▷115㎡PB 1가구다.

청약 일정은 이날 특별공급을 시작으로 20일 1순위 해당지역, 21일 1순위 기타지역 청약 접수를 받는다. 당첨자 발표는 28일이며, 정당계약은 2월 8~10일 3일간 진행된다.

1순위 자격요건은 청약통장 가입기간 2년 이상, 지역별 예치금액 이상 납입해야 한다. 무주택 또는 1주택 세대주만 1순위로 청약이 가능하고, 과거 5년 이내 세대주 및 세대원 전원 청약에 당첨된 이력이 없어야 한다. 또한 서울시에서 2년 이상 계속 거주한 경우 해당지역 1순위로 청약할 수 있고, 서울시 2년 미만 거주 및 수도권 거주자는 기타지역 1순위로 청약해야 한다.

SK에코플랜트가 선보이는 드파인 연희는 서울 첫 ‘드파인’ 프리미엄 주거 브랜드 단지로 전통적인 헤리티지를 지닌 연희동에 들어선다는 점에서 기대감이 높아지고 있다. 경의중앙선 가좌역을 이용하면, DMC역과 홍대입구역이 각각 한 정거장 거리에 위치해 있어 지하철만으로도 서울 주요 업무지구로 빠르게 이동할 수 있다. 또 착공에 들어간 대장홍대선, 서부선 경전철(계획) 등도 계획돼 있다. 차량 이용 시에는 내부순환로 연희IC를 통해 강변북로 및 올림픽대로 진입도 수월해 서울 및 수도권 이동도 수월하다.

단지 앞에 홍제천이 흐르고, 궁동근린공원과 안산도시자연공원이 인접해 있다. 반경 3㎞ 내 한강 접근이 가능하고 연희초, 서연중, 경성중, 경성고, 가재울고 등 명문 학군은 물론, 연세대, 홍익대, 명지대 등 대학가와 인접해 학령기 자녀를 둔 3040세대의 관심이 클 것으로 보인다.

가재울 뉴타운과 인접해 있어 뉴타운의 생활 편의시설을 이용할 수 있으며, 연희동 중심상권을 비롯해 가재울시장, 홈플러스, 이마트, 신촌 세브란스병원 등 쇼핑과 의료 시설 이용도 용이하다. 특히 단지 주변으로 다수의 대규모 정비사업이 계획돼 있어 신흥주거타운이 형성될 전망이다. 신혜원 기자