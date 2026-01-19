두열차 400명 탑승, 100명 부상 인접 선로 열차 2개 객차도 탈선 중상자 많아 사망자 더 늘어날듯

스페인에서 약 400명의 승객을 태운 두 고속열차가 정면으로 충돌해 최소 21명이 숨지고 100명이 넘는 사람들이 부상하는 대형 사고가 발생했다. 부상자들 가운데 중상자가 다수 포함돼 인명 피해 규모는 더 늘어날 것으로 보인다.

AFP 통신, 로이터 통신 등에 따르면 18일(현지시간) 오후 6시40분께(현지시간) 스페인 남부 코르도바주 아다무스에서 열차 두 대가 정면으로 충돌하는 사고가 일어났다.

스페인의 철도 인프라 운영사인 아디프에 따르면, 이날 사고는 스페인 말라가에서 출발해 마드리드로 향하던 민간 철도 운영사 이료(Iryo) 소속 고속열차가 아다무즈 인근에서 탈선해 마주 오던 열차와 부딪혔다. 충돌로 인해 인접 선로를 달리던 국영 철도 운영사 렌페(Renfe) 소속의 마드리드발 우엘바행 열차 앞쪽 2개 객차도 탈선했다.

사고로 일부 객차는 완전히 뒤집혔다. 스페인 경찰은 사망자가 21명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

국영 텔레비전인 RTVE는 부상자가 100명에 달한다고 전했다. 부상자들은 6곳의 서로 다른 의료기관에서 치료를 받고 있다. 구급 당국은 AFP에 “부상자와 열차 안에 갇힌 사람들이 있다는 신고를 접수했다”고 말했다.

하지만 현지언론은 부상자 중에 중상을 입은 이들이 있어 사망자가 늘어날 가능성이 있다고 보고 있다.

안토니오 산스 안달루시아 자치정부 보건장관은 현지 언론에 사망자가 “20명을 넘는 것으로 추정된다”면서도 최종 사망자 수는 더 늘어날 수 있다고 했다.

파코 카르모나 코르도바 소방대장은 스페인 공영방송사 TVE에 말라가발 마드리드행 첫 번째 열차에 대한 대피가 완료됐다고 말했다. 그는 “긴급 구조대가 사고로 가장 심하게 손상된 2개 객차에 여전히 갇혀 있는 피해자들을 우선 지원하고 있다”며 “사망자가 얼마나 되는지 알 수 없고, 구조 작업은 매우 좁은 공간에서 사람들을 꺼내는 데 집중하고 있다”고 설명했다.

그러면서 “피해자들을 질서 있게 대피시키기 위해 노력하고 있다”고 했다.

아디프에 따르면 마드리드행 열차에는 승객 300명 이상이 타고 있었고, 렌페로 향하던 열차에는 약 100명이 탑승해 있었다. 사고 당시 열차에 탄 공영방송 RNE 기자는 충돌 순간이 지진과 같았다면서 승객들이 비상용 망치를 이용해 객차 창문을 깨고 밖으로 탈출했다고 전했다.

페드로 산체스 스페인 총리는 성명을 내고 “온 나라가 깊은 슬픔의 밤을 보내고 있다”며 희생자와 유가족들에게 깊은 애도를 표하며 “상황을 면밀히 주시하고 있다”고 밝혔다. 스페인 왕실 또한 애도를 표하며 “깊은 우려” 속에 지켜보고 있다고 전했다.

국제철도연맹(UIC)에 따르면 스페인은 고속철도망 길이는 중국에 이어 세계 2위다.

이날 사고로 마드리드와 안달루시아 남부의 주요 도시들(코르도바, 세비야, 말라가, 우엘바 포함) 사이의 철도 운행은 하루동안 중단될 예정이다.

이료 측은 성명을 내고 “깊은 유감을 표하며 당국과 협력해 사태 수습에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

첫 번째 열차의 탈선 원인은 아직 알려지지 않았다. 스페인 당국은 열차가 직선 구간에서 탈선한 경위와 신호 체계 이상 여부 등을 집중적으로 조사하고 있다.

김영철 기자