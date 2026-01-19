최적화 쇼핑몰 즉시 확인·체험

전자상거래 플랫폼 카페24는 온라인 사업자가 사이트 주소(URL) 입력만으로 자신의 업종과 브랜드에 최적화된 쇼핑몰을 즉시 확인하고 체험할 수 있는 ‘카페24 PRO 체험 공간’을 선보인다고 19일 밝혔다.

이번 서비스는 쇼핑몰 구축 단계에서의 번거로운 디자인 고민을 해결하고, 물류 서비스까지 아우르는 직관적인 사업 시뮬레이션을 제공하기 위해 기획됐다.

‘카페24 PRO 체험 공간’은 사업자가 운영 중이거나 참고하려는 URL을 입력하면, 카페24 시스템이 해당 사이트의 성격을 분석해 30개 카테고리 중 가장 적합한 업종으로 자동 분류한다.

이후 쇼핑몰 첫 화면부터 상단 및 측면 메뉴, 상품 상세 페이지는 물론 장바구니와 주문서 작성 화면에 이르기까지 실제 쇼핑몰 운영에 필요한 핵심 화면을 맞춤형 시안으로 생성해 보여준다. 특히 상세 페이지 내 리뷰, 문의, 배송 및 반품 정보 등 세부 구성 요소까지 구현해 실제 운영 환경과 동일한 사용자 환경을 제공하는 것이 특징이다.

전문성 높은 디자인 구성을 위한 콘텐츠와 물류 서비스 체험 기능도 함께 탑재됐다.

이재석(사진) 카페24 대표는 “카페24 PRO 체험 공간은 막연했던 쇼핑몰 구축과 운영 과정을 시각화해 운영자가 사업 방향성을 명확히 설정할 수 있도록 돕는 혁신적인 도구”라며 “앞으로도 시스템 고도화를 통해 온라인 사업자가 창의적인 활동에만 전념할 수 있는 최적의 환경을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.

