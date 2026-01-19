제러미 롤리슨…EU 규제 대응

삼성전자가 미국 빅테크 마이크로소프트(MS) 출신 EU 디지털 정책 전문가 제러미 롤리슨(46·사진) 씨를 상무급 임원으로 영입했다. 삼성전자의 매출액에서 유럽 시장이 차지하는 비중이 확대되는 가운데, 유럽연합(EU)의 엄격한 디지털 규제에 선제적으로 대응하기 위한 것으로 보인다.

롤리슨 씨는 미국 출신으로 MS에서 10여년 간 EU를 상대로 대관 업무를 전담해온 것으로 알려졌다. 그는 19일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에 있는 삼성전자 유럽총괄 대외협력팀(팀장 이상주 부사장)에 출근해 본격적인 업무를 시작한다.

미국 버지니아주 리치먼드대학을 졸업한 롤리슨 씨는 프랑스 명문 정치대학 시앙스포에서 유럽학 석사학위를 받았다. 노키아를 거쳐 2014년 MS에 합류한 이후 줄곧 EU 대외협력 분야에서 활동했으며, 최근까지 MS의 유럽대외협력 EU 정책팀장을 맡았다.

그는 링크드인 프로필을 통해 “EU 디지털·인터넷 정책 및 규제, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 보호와 개인정보 보호, 사이버 보안 분야를 전문으로 한다”고 소개했다. EU 본부가 자리한 브뤼셀에서 폭넓은 네트워크를 구축한 만큼, 삼성전자의 EU 정책 및 규제 대응 역량 강화에 기여할 것으로 기대된다. 박지영 기자