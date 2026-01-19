나이·직업 등에 맞춰 상품 추천

삼성생명이 고객의 안정적인 노후 준비를 돕기 위해 차별화된 연금설계 설루션 ‘연금랩(LAB)’ 서비스를 선보였다고 19일 밝혔다.

지난달 출시한 연금랩은 디지털 연금 분석 서비스로, ‘삶과 균형(Life And Balance)’의 의미를 담아 연금을 통해 고객이 미래와 노후를 균형 있게 준비하도록 돕는다. 단순히 연금 상품 정보를 나열하는 데 그치지 않고, 선별된 콘텐츠를 하나로 통합해 고객이 연금의 필요성을 체감하고 준비할 수 있도록 한 것이 특징이다.

연금랩은 고객의 ▷나이 ▷직업 ▷자금 여력 등 개별 상황을 종합적으로 고려해 가장 필요한 상품을 알려준다. 연말정산 시즌에 ‘13월의 월급’을 기대하는 직장인을 위해 연간 600만원 납입 시 최대 99만원(16.5% 세액공제, 관련세법 충족 시)을 돌려받을 수 있는 연금 상품을 제안하는 시뮬레이션을 추천한다.

마이데이터 연동 없이도 국민연금, 퇴직연금, 개인연금으로 이어지는 ‘3층 연금’의 예상 수령액을 몇 번의 클릭만으로 간편하게 확인할 수 있는 기능도 담았다. 연금성향진단과 사회초년생의 연금 준비 팁 등 다양한 콘텐츠도 제공한다.

연금랩은 삼성생명 다이렉트 홈페이지와 삼성금융네트웍스 통합 애플리케이션 ‘모니모’에서 이용할 수 있다. 이달 말까지 서비스 이용 고객 대상 이벤트도 진행한다. 추첨을 통해 ‘내게 딱 맞는 연금’을 확인하고 응모한 고객 500명에게 네이버페이 1만원을, 방문 후기를 남긴 고객 3000명에게 네이버페이 2000원을 제공한다.

삼성생명 관계자는 “노후라는 긴 항해에서 연금보험은 고객을 안전하게 목적지로 인도하는 등대와 같다”며 “연금랩을 통해 연금보험의 필요성을 체감할 수 있길 바란다”고 말했다. 박성준 기자