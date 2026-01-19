개혁신당 최고위…“권력형 비리 밝혀야”

[헤럴드경제=정석준 기자] 천하람 개혁신당 원내대표는 19일 “이재명 대통령과 더불어민주당은 말로는 국민통합, 다양성을 외치지만 권력에 도취하여 야당과 타협은커녕 특검독점, 특검내로남불의 길로 걸어가고 있다”고 말했다.

천 원내대표는 이날 국회에서 최고위원회를 열고 “2차 종합 특검법 재의요구권행사 요청에 대해서나 통일교특검, 돈공천특검의 필요성에 대해서나 이 대통령은 현장에서나 지금까지도 묵묵부답으로 일관하고 있다”며 “답을 해야 할 시점”이라고 강조했다.

그는 “집권세력의 달콤한 의견, 그것을 채택하는 것은 국민통합이 아니다”라며 “대통령에게 반대하는 국민, 여당의 권력형 비리를 밝히자는 국민같이 쓴소리하는 국민들 의견을 받아들이는 것이 국민통합이다”고 강조했다.

이어 “이 대통령의 통합과 다양성 언급이 착한 척, 위선에 불과하거나 민주당과의 굿캅, 배드캅 역할분담이 아니라면 이 대통령은 2차 종합 특검법에 재의요구권을 행사해야한다”고 덧붙였다.

최고위를 끝내고 기자들과 만나서는 “백보 양보해서 권력이 있다 치더라도 2차 종합 특검만 강행 처리하고 통일교·돈공천 특검은 아예 안 하겠다는 것은 말이 안된다”며 “국민들 의혹이 있는 부분, 여당이나 이 대통령한테 불리한 부분도 같이 하자 정도의 메시지와 실천이 나와줘야 국민 통합을 운운하는 데 의미가 있다”고 전했다.

그는 “ 조금 더 열어놓고 다양한 형태로 국민들에게 쌍특검의 필요성을 말씀드리려고 한다”며 “그래서 이준석 대표도 조기 귀국 하는데, 워낙 창의적인 방법으로 국민들께 어떤 중요한 메시지를 전달하기에 탁월한 인물”이라고 말했다.

청와대 오찬에 대해서는 “대통령은 되게 좋은 말씀하시는데 정작 당시 상황 자체가 야당은 필리버스터를 하다가 중간에 달려가야 하는 극한 대립 상황이었다”며 “공허했고, 구체적인 내용에 대한 언급을 많이 듣지 못했다”고 밝혔다.