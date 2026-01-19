업체당 최대 10억원까지 신규 대출 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 설 명절을 앞두고 일시적인 자금 수요 증가로 어려움을 겪는 중소기업을 대상으로 포용금융 지원에 나선다고 19일 밝혔다.

이를 위해 신한은행은 총 15조1250억원 규모의 자금을 오는 3월 13일까지 공급할 방침이다. 신규 대출은 6조1250억원, 만기 연장은 9조원 규모로 구성됐다.

지원 대상 기업에는 업체당 소요 자금 범위 내에서 최대 10억원까지 신규 대출이 제공된다. 대출 만기 시에는 원금 일부 상환 조건 없이 만기 연장이 가능하며 분할상환금 납입 유예 등 자금 부담을 덜기 위한 금융 지원도 함께 시행된다.

한편 신한금융그룹은 초혁신경제와 민생 회복을 지원하기 위해 110조원 규모의 ‘신한 K-성장! K-금융! 프로젝트’를 추진 중이다. 이를 통해 최대 17조원 규모의 포용금융 공급을 계획하고 있으며 ‘그룹 생산적 금융 추진단’을 발족해 포용금융 분과를 중심으로 체계적인 지원 방안을 마련하고 있다.

신한은행은 이와 함께 지난해 7월부터 가계대출 금리가 두 자릿수인 고객을 대상으로 금리를 한 자릿수로 일괄 인하하고, 신규 서민 신용대출 금리를 낮추는 ‘헬프업&밸류업’ 프로그램을 시행 중이다. 중소기업과 개인사업자 대출 가운데 금리가 연 7%를 초과할 경우, 초과 이자액(최대 3%포인트)을 재원으로 대출 원금을 자동 상환하는 프로그램도 운영하고 있다.

아울러 일정 구간의 저신용 개인사업자를 대상으로 대출 금리가 연 5%를 넘을 경우 초과분(최대 4%포인트)을 원금 상환에 활용하고, 고금리 신용대출을 이용 중인 저신용 개인 고객의 대출을 고정금리 장기 상품으로 전환하는 ‘선순환 포용금융 프로그램’을 이달 말부터 시행할 예정이다.

신한은행 관계자는 “설 명절을 앞두고 중소기업 고객들의 일시적인 자금 부담을 완화하기 위해 이번 지원을 마련했다”며 “중소기업과 소상공인을 위한 포용금융 실천을 지속해 나가겠다”고 말했다.