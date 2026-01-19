기후부, 2025년 성과우수 최우수 4명 등 16명·4개 우수부서 선정

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부는 19일 오전 정부세종청사에서 김성환 장관 주재로 ‘2025년 성과우수 직원·부서 포상’을 한다고 밝혔다.

우수직원은 총 16명으로 이 중에서 4명은 최우수 직원으로 선정돼 포상휴가, 승진가점, 특별승급 등 인사상 혜택이 제공된다.

최우수 직원 4명은 ▷물이용정책과 김찬웅 사무관(낙동강 유역 맑은 물 공급 사업) ▷환경피해구제과 손정화 주무관(가습기살균제 피해자 중심의 일상회복 지원기반 마련) ▷기후에너지정책과 류형관 사무관(2035 국가 온실가스 감축목표 수립 지원) ▷전력망정책과 박성열 사무관(에너지고속도로 등 전력계통 계획 수립 및 재생에너지 계통수용성 제고)로 선정됐다.

우수부서는 ▷자원순환정책과(탈플라스틱 사회 기반 마련) ▷환경피해구제과(가습기살균제 피해자 일상회복 지원) ▷기후에너지정책과(2035 국가 온실가스 감축목표 설정) ▷태양광산업과(2030년 재생에너지 100GW 보급기반 구축) 등 4개 부서다.

김성환 기후부 장관은 “지난해가 탈탄소 녹색문명으로 도약하기 위한 준비의 시간이었다면, 올해는 국민께서 체감하실 수 있는 실질적인 성과를 창출해야 하는 해”라며 “산적한 현안 해결을 위해 앞장서는 우리 공직자들이 자긍심을 갖고 업무에 몰입할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.