강대국 간 주도권 다툼 심화 전망 미국 개입주의적 외교·유럽 안보자립 자산 배분 측면서 다변화 중요

[헤럴드경제=김지윤 기자] NH-아문디자산운용은 2대 주주이자 유럽 1위 자산운용사인 아문디가 ‘2026년 지정학 전망’ 보고서를 발표하고, 올 한 해 핵심 키워드로 ‘힘의 논리’를 꼽았다고 19일 밝혔다.

아문디는 보고서를 통해 올해 전 세계 분쟁이 제2차 세계대전 이후 그 어느 때보다 많은 상태라고 진단했다.

특히 북극의 빙하가 녹으며 열린 새로운 항로와 자원을 둘러싼 강대국 간의 주도권 다툼을 이러한 위기를 심화시키는 핵심 동력으로 지목했다.

국가별로 보면 미국은 개입주의적 외교 정책을 강화할 것으로 예상했다. 트럼프 행정부는 이미 베네수엘라 정권 축출을 위한 군사적 수단을 동원했으며, 그린란드에 대한 영토 확보 야망도 드러내고 있다.

유럽은 ‘안보 자립’을 위한 고통스러운 전환의 해가 될 것으로 전망했다. 러시아-우크라이나 전쟁의 지속 가능성이 높은 가운데, 미국이 동맹국에 자립을 강요함에 따라 유럽 국가들이 국방 지출을 대폭 늘릴 것으로 예상했다.

중국은 힘을 과시하면서도 미국과의 상호 의존성을 고려해 완전한 단절은 피하는 긴장된 이해관계 상태를 유지할 것으로 내다봤다. 자산 배분 측면에서는 위기 대응을 위한 다변화가 필요하다고 강조했다.

국가 부채 수준과 관계없이 인공지능(AI)과 국방 분야는 정부의 최우선 지출 대상으로 견고한 성장을 이어갈 것으로 봤다. 통화 부문에서는 대안 통화 포트폴리오의 등장으로 달러의 위상이 약화하는 한편 지정학적 긴장의 직접적 수혜 자산인 금의 선호도는 더 커질 것으로 전망했다.

안나 로젠버그 아문디 지정학 총괄은 “2026년은 각국이 자신들에게 유리하게 현실을 바꾸려 함에 따라 오직 권력과 힘만이 지배하는 시기가 될 것”이라며 “국가 생존과 직결된 AI와 국방 섹터 및 안정 자산인 금을 중심으로 위기 대응력을 강화해야 한다”고 말했다.