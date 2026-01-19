APEC 공식 만찬주로 품질 인증, 소비자 접점 확대

[헤럴드경제=강승연 기자] 교촌에프앤비㈜의 농업회사법인 발효공방1991은 배달의민족 퀵커머스 서비스 ‘배민B마트’에 프리미엄 막걸리 ‘은하수 별헤는밤’이 입점한다고 19일 밝혔다.

배민B마트는 지난해 12월 국내 최초로 전통주 즉시배달 서비스를 도입했다. 발효공방1991은 자사 고도탁주 은하수 별헤는밤의 유통 채널 및 고객 접점 확대를 위해 입점을 결정했다고 설명했다.

해당 서비스에서는 품질과 인지도 기준으로 엄선된 21개 전통주 제조사의 제품을 만나볼 수 있다. 퀵커머스의 편의성 덕분에 프리미엄 전통주 저변 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

은하수 별헤는밤은 350년 역사의 한글 최초 조리서 ‘음식디미방’에 기록된 떠먹는 막걸리 감향주를 현대적으로 재해석한 알코올도수 12도의 프리미엄 막걸리로, 지난해 첫선을 보였다.

경북 영양의 100% 최상품 쌀과 자가누룩 기술로 빚어낸 꿀 같은 단맛과 깊은 꽃향이 난다. 지난해 ‘우리술품질인증’(나형) 국가 지정 가-36호를 획득했으며, ‘우리술 품평회’ 고도탁주 부문 ‘대상’을 수상했다. 또한 ‘경주 APEC 외교통상합동각료회의’ 공식 만찬주로 선정되며 품질을 인정받았다.

이번 배민B마트 입점은 고객 접점 확대 측면에서도 의미가 크다. 그동안 발효공방1991의 은하수 막걸리 시리즈는 자사 네이버 공식 스마트스토어를 비롯해 플래그십 스토어 ‘교촌필방’, 메밀요리 브랜드 ‘메밀단편’, 광장시장 ‘박가네 빈대떡’, 롯데백화점 본점·강남점·인천점 등 지정된 온·오프라인 채널 중심으로 선보여 왔다.

교촌에프앤비 관계자는 “발효공방1991의 프리미엄 전통주는 물론, 우리의 다양한 전통주를 이제는 간편한 배달로 손쉽게 만나볼 수 있다는 점에서 이번 입점에 의미가 있다”고 말했다.