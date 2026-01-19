[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 예천의 우국충절을 상징하는 인물인 정간공 약포 정탁선생 탄신 500주년을 맞아 기획전시 등 다양한 행사를 준비하고 있다고 19일 밝혔다.

약포 정탁(1526~1605) 선생은 임진왜란 때 이순신, 유성룡 등과 함께 온 몸을 던져 국난극복에 헌신한 명재상이자 충신이다.

임진왜란 당시 이순신 장군의 사면을 청하는 상소문인 이순신옥사의(李舜臣獄事義)를 올려 이순신 장군 구명에 결정적 역할을 했다.

선조가 의주로 피난해 왕자인 광해군에게 분조를 맡겼을 때 광해군을 받들어 분조 운영의 총책임을 맡기도 했다.

예천군은 올해로 탄신 500주년을 맞은 약포 정탁 선생의 업적과 애국정신을 기념하기 위해 상반기 학술대회를 개최한다.

또 지역 학생을 대상으로 정탁 선생 유적지 탐방, 지역 행사와 연계한 다양한 홍보활동 등도 추진할 계획이다.

오는 11월에는 탄신 500주년 기념 예천박물관 특별기획전 등의 행사를 개최한다.

김상식 예천군 문화관광과장은 “올곧은 가치관과 애국정신을 상징하는 예천의 대표적 인물인 약포 정탁선생의 탄신 500주년을 맞이해 다양한 지역 프로그램으로 선생의 정신을 이어가고자 한다”며 “많은 주민들께서 관심과 참여를 통해 역사적 자긍심을 높이는 계기가 되도록 바란다”고 말했다.