활동장려수당·건강증진비 신설

[헤럴드경제=박준환 기자]강원특별자치도가 아이돌보미의 사기 진작과 장기 활동 유도를 통해 안정적인 아이돌봄 서비스 제공 기반을 마련하고자, 올해부터 아이돌보미 처우개선 사업을 개편해 추진한다고 19일 밝혔다.

도는 2023년부터 자체사업으로 아이돌보미 활동 여건 개선을 위해 교통비(1일 1회, 1500원)를 지원해 왔으나, 2025년부터 성평등가족부(국비) 교통비 지원 대상이 인구감소지역까지 확대됨에 따라, 도 사업을 활동장려수당과 건강증진비를 신설하여 지원하는 방식으로 보다 실효성 있는 정책으로 전환해 아이돌보미 처우개선을 강화할 방침이다.

새롭게 도입되는 처우개선 사업은 ▷월 60시간 이상 활동한 아이돌보미에게 월 3만원의 활동장려수당 지급 ▷근로계약을 체결한 아이돌보미를 대상으로 법정 감염병 예방접종 및 건강검진을 위한 연 3만 원 이내의 건강증진비 지원이다.

이번 사업을 위해 총 4억5500만원의 예산이 투입되며, 도내 약 1300여명의 아이돌보미가 혜택을 받을 것으로 예상된다.

박송림 강원특별자치도 복지보건국장은 “아이돌보미 처우개선은 돌봄 인력의 안정적 확보와 서비스 질 향상을 위한 필수 과제”라며, “아이돌보미가 존중받는 환경을 조성해 도민이 신뢰하고 아이를 안심하고 맡길 수 있는 아이돌봄 체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.