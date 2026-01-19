美 베시 어워드 최우수 안무가 후보 ‘일무’ 정혜진, 김재덕, 김성훈 입성 국공립단체 작품, 한국인 안무가 최초

[헤럴드경제=고승희 기자] 세종문화회관 산하 단체인 서울시무용단의 대표 레퍼토리 ‘일무(One Dance)’가 뉴욕 무용계 최고 권위 시상식에 후보로 올라갔다.

19일 세종문화회관에 따르면 ‘일무’는 오는 20일(현지시간) 개최되는 ‘뉴욕 댄스&퍼포먼스 어워드 (이하 베시 어워드(The Bessies))’에 ‘최우수 안무가/창작자(Outstanding Choreographer/Creator)’ 부문 후보로 이름을 올렸다.

작품의 정혜진, 김성훈, 김재덕 안무가가 나란히 후보에 입성했다. 베시 어워드 41년 역사상 한국의 국공립 예술단체의 작품으로 한국인 안무가가 후보에 오른 것은 이번이 처음이다.

2022년 초연한 서울시무용단 ‘일무’는 제1호 국가무형문화재이자 유네스코 세계인류무형유산인 ‘종묘제례악’의 의식무를 현대적 감각으로 재해석했다. 정혜진 안무가의 한국무용의 선과 절제미에 세계무대에서 활약하는 김성훈·김재덕 안무가의 현대적 감각, 정구호 연출의 강렬한 미장센과 연출 미학이 인상적인 작품이다.

2023년 뉴욕 링컨센터 공연 당시 전회차 전석 매진을 기록, 뉴욕타임즈는 “전통과 현대의 변증법적 조화와 증식”이라고 평하며 독창적인 예술성에 주목했다.

1984년 시작된 ‘베시 어워드’는 뉴욕에서 활동하는 예술가, 프로듀서, 비평가 등으로 구성된 선정위원회가 그해 뉴욕에서 공연된 가장 혁신적인 작품을 엄선해 수여하는 세계적 권위의 상으로, 안무·퍼포먼스·음악 등 6개 부문을 심사한다. 이 시상식은 현대무용과 실험적 퍼포먼스 분야의 최고 권위를 자랑한다.

‘일무’의 세 안무가는 현대무용계 혁신의 아이콘인 호페쉬 쉑터(Hofesh Shechter), 뉴욕 무용계가 주목하는 카일 마샬(Kyle Marshall) 등 동시대 무용계의 실험성과 다양성을 대표하는 안무가들이 함께 후보에 올랐다.

‘일무’의 ‘베시 어워드’ 후보 입성이 의미 있는 것은 세종문화회관이 ‘제작극장’ 체제로의 전환을 선언한 이후 거둔 전략적인 성과이기 때문이다.

안호상 사장은 “이번 후보 선정은 세종문화회관이 단순한 공연장을 넘어 세계적 수준의 콘텐츠를 생산하는 제작극장으로서의 변화를 확연히 증명한 마일스톤”이라며, “선택과 집중을 통한 탄탄한 레퍼토리 구축 전략이 한국을 넘어 전 세계 동시대 관객의 미적 감각을 관통했다”라고 강조했다.